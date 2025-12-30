Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Toàn cảnh biệt thự cao cấp của 'phú bà' Ngọc Loan

Biệt thự của Ngọc Loan The Face khiến nhiều người xuýt xoa bởi sự bề thế với cầu thang rộng, nội thất đều lung linh và đắt tiền.

Ngọc Loan (SN 1993) được mọi người biết đến khi tham gia The Face Vietnam năm 2016. Sau một thời gian ở ẩn, Ngọc Loan trở lại với loạt hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, xa hoa khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV

Ngọc Loan hiện đã có 2 con nhưng chưa từng công khai danh tính, hình ảnh của chồng. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy một phần không gian trong căn biệt thự bề thế của người đẹp. Ảnh: FBNV

Biệt thự của Ngọc Loan nằm trong khu cao cấp ở TP HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Ảnh: FBNV

Ngôi nhà của Ngọc Loan được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh...Ảnh: FBNV

Mọi góc trong nhà đều được thiết kế theo tone vàng gold sang trọng. Ảnh: FBNV

Trần nhà cao thoải mái để có thể sắp xếp một cây thông "khổng lồ". Ảnh: FBNV

Bàn ăn dài, phù hợp cho những khi tổ chức tiệc. Ảnh: FBNV

Cầu thang gỗ mềm mại giúp không gian yên bình hơn. Ảnh: FBNV

Một góc phòng ngủ hiếm hoi được hé lộ. Ảnh: FBNV

Góc ban công, sân thượng với tầm nhìn Landmark 81 cũng là nơi yêu thích của Ngọc Loan. Ảnh: FBNV

Bất kỳ góc nào trong căn biệt thự đều có thể trở thành địa điểm chụp hình lý tưởng của người đẹp. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 'phú bà' Ngọc Loan ,biệt thự cao cấp ,toàn cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP