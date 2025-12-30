Toàn cảnh biệt thự cao cấp của 'phú bà' Ngọc Loan

Ngọc Loan (SN 1993) được mọi người biết đến khi tham gia The Face Vietnam năm 2016. Sau một thời gian ở ẩn, Ngọc Loan trở lại với loạt hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, xa hoa khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV
Ngọc Loan hiện đã có 2 con nhưng chưa từng công khai danh tính, hình ảnh của chồng. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy một phần không gian trong căn biệt thự bề thế của người đẹp. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Ngọc Loan nằm trong khu cao cấp ở TP HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà của Ngọc Loan được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh...Ảnh: FBNV
Mọi góc trong nhà đều được thiết kế theo tone vàng gold sang trọng. Ảnh: FBNV
Trần nhà cao thoải mái để có thể sắp xếp một cây thông "khổng lồ". Ảnh: FBNV
Bàn ăn dài, phù hợp cho những khi tổ chức tiệc. Ảnh: FBNV
Cầu thang gỗ mềm mại giúp không gian yên bình hơn. Ảnh: FBNV
Một góc phòng ngủ hiếm hoi được hé lộ. Ảnh: FBNV
Góc ban công, sân thượng với tầm nhìn Landmark 81 cũng là nơi yêu thích của Ngọc Loan. Ảnh: FBNV
Bất kỳ góc nào trong căn biệt thự đều có thể trở thành địa điểm chụp hình lý tưởng của người đẹp. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn