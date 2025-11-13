Biến nhà cũ 37m2 thành không gian sống hiện đại chỉ với 550 triệu đồng

Thay vì bán đi mua chỗ khác rộng hơn, một phụ nữ ở Thượng Hải (Hà Nội) quyết định tự tay hồi sinh căn nhà cũ 37m2 của bố mẹ thành không gian sống hiện đại. Ảnh: Sohu
Không thuê công ty thiết kế, cô lên mạng học cách vẽ sơ đồ, tìm quản đốc hỗ trợ giám sát thợ, tự đi chợ vật liệu xây dựng để chọn từng loại gạch, từng tay nắm tủ. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ cũ được chuyển thành phòng khách để bố mẹ có không gian uống trà, trò chuyện. Ảnh: Sohu
Bếp làm dạng chữ U mở, vừa thoáng đãng, vừa thuận tiện nấu nướng. Ảnh: Sohu
Tủ bếp sử dụng gam màu trắng đục ấm áp, kết hợp thiết bị màu đen sang trọng. Ảnh: Sohu
Bồn rửa hướng ra cửa sổ. Ảnh: Sohu
Để tối ưu hóa diện tích, cô biến mọi khe hở thành nơi lưu trữ. Ảnh: Sohu
Giường phòng ngủ bố mẹ có hộc nâng để cất đồ mà không cần tủ lớn. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ với ánh sáng vàng ấm, giúp dễ đi vào giấc ngủ. Ảnh: Sohu
Phòng tắm nhỏ nhưng tiện nghi. Ảnh: Sohu
Tủ gương trong phòng tắm tích hợp kệ để đồ vệ sinh. Ảnh: Sohu
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn