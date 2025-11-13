Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Biến nhà cũ 37m2 thành không gian sống hiện đại chỉ với 550 triệu đồng

Chỉ với 150.000 tệ (tương đương hơn 550 triệu đồng), căn hộ 37m2 mang đến cảm giác thoáng rộng hơn căn 70m2.

Thay vì bán đi mua chỗ khác rộng hơn, một phụ nữ ở Thượng Hải (Hà Nội) quyết định tự tay hồi sinh căn nhà cũ 37m2 của bố mẹ thành không gian sống hiện đại. Ảnh: Sohu

Không thuê công ty thiết kế, cô lên mạng học cách vẽ sơ đồ, tìm quản đốc hỗ trợ giám sát thợ, tự đi chợ vật liệu xây dựng để chọn từng loại gạch, từng tay nắm tủ. Ảnh: Sohu

Phòng ngủ cũ được chuyển thành phòng khách để bố mẹ có không gian uống trà, trò chuyện. Ảnh: Sohu

Bếp làm dạng chữ U mở, vừa thoáng đãng, vừa thuận tiện nấu nướng. Ảnh: Sohu

Tủ bếp sử dụng gam màu trắng đục ấm áp, kết hợp thiết bị màu đen sang trọng. Ảnh: Sohu

Bồn rửa hướng ra cửa sổ. Ảnh: Sohu

Để tối ưu hóa diện tích, cô biến mọi khe hở thành nơi lưu trữ. Ảnh: Sohu

Giường phòng ngủ bố mẹ có hộc nâng để cất đồ mà không cần tủ lớn. Ảnh: Sohu

Phòng ngủ với ánh sáng vàng ấm, giúp dễ đi vào giấc ngủ. Ảnh: Sohu

Phòng tắm nhỏ nhưng tiện nghi. Ảnh: Sohu

Tủ gương trong phòng tắm tích hợp kệ để đồ vệ sinh. Ảnh: Sohu

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 550 triệu đồng ,nhà cũ 37m2 ,không gian sống hiện đại

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP