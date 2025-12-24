1 người đẹp là trung úy quân đội, có gia thế đáng nể: Lọt top những cô gái đẹp nhất Việt Nam

Cú "viral" đầy tự hào của nữ Trung úy trẻ

Đó chính là Trần Ngọc Châu Anh – Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, một "bông hồng thép" sở hữu bảng thành tích đáng nể cùng gia thế giàu truyền thống cách mạng. Những ngày cuối tháng 12/2025, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước một bài đăng đặc biệt trên trang Thông tin Chính phủ – kênh thông tin uy tín với gần 9 triệu người theo dõi. Giữa không khí trang trọng kỷ niệm ngày 22/12, bức ảnh Á hậu Châu Anh trong bộ quân phục chỉnh tề, nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ đã thu hút lượt tương tác khủng.

Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu nhan sắc, Châu Anh trong màu áo lính toát lên vẻ đẹp kiên định, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, thanh tú. Việc một Á hậu xuất hiện trên kênh thông tin chính thống của Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là minh chứng cho sự giao thoa tuyệt vời giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.

Ảnh chụp màn hình

Đằng sau danh hiệu Á hậu 1 là một nền tảng gia đình vững chắc. Châu Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông nội cô từng tham gia nhiều chiến dịch lịch sử quan trọng của dân tộc. Không chỉ vậy, cả bố mẹ, chị gái và anh rể của cô đều đang phục vụ trong quân ngũ. Chính môi trường kỷ luật và lòng yêu nước được hun đúc từ nhỏ đã hình thành nên một Châu Anh mạnh mẽ, sống có lý tưởng.

Thành tích cá nhân của nàng hậu sinh năm 2003 cũng khiến nhiều người phải ngả mũ. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời giữ vai trò là trợ giảng trẻ tuổi nhất tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Đặc biệt, vào tháng 9/2025, Châu Anh đã đón nhận tin vui lớn khi được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Ở tuổi 22, việc mang trên vai quân hàm Trung úy là một nỗ lực không ngừng nghỉ, khẳng định năng lực vượt trội của cô gái trẻ trong cả môi trường nghệ thuật lẫn quân đội.

Hành trình chinh phục vương miện của "Nữ quân nhân 1m70"

Sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng chuẩn mẫu 86-60-90cm, Châu Anh từ lâu đã được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại các đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên, không vội vàng tìm kiếm sự nổi tiếng, cô đã dành 4 năm để rèn luyện, trau dồi tri thức và kỹ năng trước khi chính thức ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó đã mang lại quả ngọt khi cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1. Chiến thắng của Châu Anh mang một ý nghĩa lịch sử: Cô là quân nhân đầu tiên giành được ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Châu Anh đại diện cho thế hệ Gen Z Việt Nam tài năng và đa diện. Cô chứng minh rằng một người phụ nữ có thể vừa dịu dàng, bay bổng với những phím đàn piano, vừa kiên cường, kỷ luật trong môi trường quân đội, và cũng đầy quyến rũ, hiện đại trên sàn diễn thời trang.

Với mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại, Á hậu Châu Anh đang từng bước khẳng định vị thế của mình. Sự xuất hiện của cô trên trang Thông tin Chính phủ không chỉ là một khoảnh khắc đẹp của mạng xã hội, mà còn là lời khẳng định cho vẻ đẹp của tri thức và lòng yêu nước của phụ nữ Việt.

Tác giả: Minh Ánh (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới