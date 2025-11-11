Cô gái độc thân biến nhà cũ thành không gian sống đẹp như mơ

Do không đủ tài chính mua nhà mới, một người phụ nữ độc thân (36 tuổi) ở Hàng Châu (Trung Quốc) quyết định mua căn nhà cũ có sân để có thể tự tay cải tạo. Ảnh: Baidu
Ngôi nhà cũ kỹ, chỉ rộng 60m2, có khu vườn nhỏ phía trước. Ảnh: Baidu
Phần khó khăn nhất của quá trình cải tạo là phải dỡ bỏ hoàn toàn đồ đạc, tường và sàn nhà để làm mới. Ảnh: Baidu
Nữ chủ nhân sửa 2 phòng ngủ thành một phòng ngủ, phòng khách và một góc thay đồ nhỏ. Ảnh: Baidu
Toàn bộ nội thất trong nhà đều được thay mới, mang đậm phong cách Pháp cổ điển, nữ tính. Ảnh: Baidu
Phòng khách ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Baidu
Phòng bếp được "thay áo mới" hoàn toàn. Ảnh: Baidu
Tone màu gỗ, be, mang đến cảm giác sang trọng, nhẹ nhàng. Ảnh: Baidu
Phòng ngủ nhỏ có cửa sổ hướng thẳng ra khu vườn. Ảnh: Baidu
Ấn tượng nhất là không gian bên ngoài ngập hoa cỏ. Ảnh: Baidu
Chủ nhân trồng đủ các loại cây như cẩm tú cầu, anh đào, sung ngọt, vô tận hạ, chuối cảnh...Ảnh: Baidu
Mỗi mùa một màu sắc rực rỡ, mỗi góc đều có hương. Ảnh: Baidu
Kết hợp với phong cách châu Âu, nơi đây tựa như quán cà phê lãng mạn. Ảnh: Baidu
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn