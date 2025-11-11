Thời gian:
Cô gái độc thân biến nhà cũ thành không gian sống đẹp như mơ

Từ ngôi nhà cũ kỹ, rêu mốc, cô gái đã cải tạo thành không gian sống xinh xắn, ngập tràn hoa lá tựa như quán cà phê.

Do không đủ tài chính mua nhà mới, một người phụ nữ độc thân (36 tuổi) ở Hàng Châu (Trung Quốc) quyết định mua căn nhà cũ có sân để có thể tự tay cải tạo. Ảnh: Baidu

Ngôi nhà cũ kỹ, chỉ rộng 60m2, có khu vườn nhỏ phía trước. Ảnh: Baidu

Phần khó khăn nhất của quá trình cải tạo là phải dỡ bỏ hoàn toàn đồ đạc, tường và sàn nhà để làm mới. Ảnh: Baidu

Nữ chủ nhân sửa 2 phòng ngủ thành một phòng ngủ, phòng khách và một góc thay đồ nhỏ. Ảnh: Baidu

Toàn bộ nội thất trong nhà đều được thay mới, mang đậm phong cách Pháp cổ điển, nữ tính. Ảnh: Baidu

Phòng khách ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Baidu

Phòng bếp được "thay áo mới" hoàn toàn. Ảnh: Baidu

Tone màu gỗ, be, mang đến cảm giác sang trọng, nhẹ nhàng. Ảnh: Baidu

Phòng ngủ nhỏ có cửa sổ hướng thẳng ra khu vườn. Ảnh: Baidu

Ấn tượng nhất là không gian bên ngoài ngập hoa cỏ. Ảnh: Baidu

Chủ nhân trồng đủ các loại cây như cẩm tú cầu, anh đào, sung ngọt, vô tận hạ, chuối cảnh...Ảnh: Baidu

Mỗi mùa một màu sắc rực rỡ, mỗi góc đều có hương. Ảnh: Baidu

Kết hợp với phong cách châu Âu, nơi đây tựa như quán cà phê lãng mạn. Ảnh: Baidu

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

