Sai lầm khi chọn màu nội thất khiến không gian sống trở nên chật chội

Khi mua nội thất, không ít chủ nhà chỉ tập trung chọn kiểu dáng và chất liệu nội thất mà quên mất rằng màu sắc mới là yếu tố chi phối toàn bộ cảm giác về không gian. Một tông màu quá đậm, một sự tương phản thiếu tinh tế hay cách phối màu ngẫu hứng có thể phá vỡ bố cục thị giác khiến căn hộ nhỏ trở nên tù túng dù diện tích thực tế không hề thay đổi. Trong khi đó, chỉ cần biết cách phối màu hợp lý, kết hợp ánh sáng và vật liệu, ngôi nhà có thể trở nên rộng rãi, sáng sủa và dễ chịu hơn gấp nhiều lần.

Màu sắc, vì thế, không chỉ là yếu tố trang trí mà còn là “chiếc chìa khóa” giúp mở rộng cảm giác không gian. Hiểu đúng và tránh những sai lầm phổ biến trong việc chọn màu nội thất sẽ giúp chủ nhà khai thác tối đa lợi thế của diện tích, đồng thời tạo nên một tổ ấm cân bằng và đầy sức sống.





Ảnh minh họa

Dùng quá nhiều gam màu đậm trong không gian nhỏ

Gam màu đậm luôn mang lại cảm giác sang trọng, ấm cúng cho không gian sống nhưng khi được sử dụng quá tay trong căn hộ nhỏ, chúng lại khiến không gian như bị “nuốt chửng”. Ánh sáng tự nhiên khó phản xạ trên những bề mặt tối màu khiến căn phòng trở nên bí và nặng nề.

Thay vì để tông đậm chiếm trọn không gian, chỉ nên để chúng xuất hiện ở những chi tiết tạo điểm nhấn như một chiếc ghế bành, khung tranh hay mảng tường nhỏ, còn lại ưu tiên nền sáng để giữ sự cân bằng. Khi đó, màu tối không còn làm căn phòng thu hẹp mà trở thành điểm nhấn tinh tế, tôn lên chiều sâu cho không gian.

Tạo độ tương phản quá mạnh giữa tường, sàn và trần

Sự tương phản giúp không gian có chiều sâu nhưng nếu ba mặt phẳng lớn lại “đấu màu” với nhau, căn phòng sẽ bị chia cắt và rối mắt. Màu sàn quá đậm, tường quá sáng và trần quá khác biệt khiến mắt người liên tục bị phân tán, cảm giác cao ráo vì thế cũng biến mất.

Để không gian liền mạch hơn, có thể chọn các tông màu cùng bảng sắc, chuyển nhẹ từ đậm đến nhạt. Sàn gỗ nâu nhạt hòa cùng tường be sáng và trần trắng là công thức an toàn, giúp căn hộ nhỏ trông cao và rộng hơn mà vẫn giữ được sự ấm áp cần có.

Phối quá nhiều màu mà không có tông chủ đạo

Một căn phòng càng nhỏ, màu sắc càng cần có sự tiết chế. Khi mọi vật dụng đều cố gắng “làm nổi bật” bản thân, từ sofa đỏ, thảm vàng đến rèm xanh, tổng thể dễ trở nên lộn xộn. Sự rối rắm về màu sắc khiến mắt không tìm được điểm nghỉ, dẫn đến cảm giác ngột ngạt.

Thay vào đó, mỗi không gian chỉ nên có một màu chủ đạo, kết hợp một hoặc hai màu phụ để tạo độ tương phản vừa phải. Những mảng màu nhấn nhỏ như gối, bình hoa hay khung tranh vừa đủ giúp căn phòng sinh động mà không gây rối. Khi tông màu được kiểm soát, không gian lập tức trở nên gọn gàng và dễ chịu hơn.

Ảnh minh họa

Ưa chuộng màu tối ở khu vực thiếu sáng

Nhiều người lầm tưởng rằng gam tối giúp căn phòng “giấu khuyết điểm” nhưng với những khu vực ít ánh sáng tự nhiên, điều đó chỉ khiến không gian càng thêm tù túng. Khi ánh sáng không đủ, các bề mặt tối màu sẽ hấp thụ toàn bộ ánh sáng khiến căn phòng trông thấp và nặng hơn.

Do đó, trong những không gian như hành lang, phòng ngủ nhỏ hoặc căn hộ hướng Bắc, các sắc sáng như kem, be, xám nhạt sẽ giúp phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng mở rộng thị giác. Một chút nhấn nhá bằng vật liệu sáng bóng hoặc ánh đèn ấm cũng đủ khiến căn phòng bừng sáng, cân bằng lại cảm giác chật hẹp.

Bỏ qua ảnh hưởng của ánh sáng lên sắc độ màu

Một màu sơn nhìn ngoài cửa hàng có thể khác hẳn khi lên tường nhà bởi ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo luôn làm thay đổi sắc độ. Nhiều người chỉ chọn màu dựa vào cảm quan mà quên thử trong điều kiện thực tế, để rồi khi hoàn thiện mới nhận ra tông màu quá tối hoặc lệch hẳn so với đồ nội thất.

Cách tốt nhất là thử sơn một mảng nhỏ, quan sát trong cả ban ngày và buổi tối để xem màu phản ứng thế nào với ánh sáng. Khi màu sắc được thử nghiệm đúng môi trường, chủ nhà sẽ dễ tìm được sắc độ hài hòa, giữ được độ sáng và chiều sâu tự nhiên cho căn phòng.

Xu hướng bảng màu nội thất 2026: tinh giản, cảm xúc và bền vững

Sau khi hiểu rõ những sai lầm khiến không gian trở nên chật chội, việc nắm bắt xu hướng màu sắc mới sẽ giúp chủ nhà dễ dàng chọn được bảng màu vừa hợp thời, vừa mở rộng cảm giác về không gian.

Bước sang năm 2026, các chuyên gia thiết kế dự đoán xu hướng màu sắc trong nội thất sẽ tiếp tục chuyển dịch theo hướng “calm luxury” – sang trọng trong sự giản dị, tinh tế trong cảm xúc. Những gam màu trung tính hiện đại như beige ấm, nâu hạt dẻ, kem ánh vàng và xám tro được ưa chuộng nhờ khả năng mở rộng không gian và dễ hòa hợp với mọi phong cách trang trí.

Bên cạnh đó, bảng màu thiên nhiên tiếp tục lên ngôi: xanh olive, xanh eucalyptus, vàng cát, nâu đất… tạo cảm giác gần gũi, cân bằng và thư giãn, đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà thành phố cần “điểm nghỉ” giữa nhịp sống nhanh.

Một điểm đáng chú ý của xu hướng 2026 là tính bền vững trong lựa chọn màu. Chủ nhà có xu hướng chọn tông nền trung tính, sau đó thay đổi bằng đồ decor hoặc chất liệu tự nhiên theo mùa. Cách phối này không chỉ tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường mà còn giúp không gian luôn mới mẻ, phản ánh cá tính mà không gây rối mắt.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn