Vụ m.ổ lấy dị vật nam châm trong người bệnh nhi, Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo làm rõ

Chiều 9/6, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An báo cáo, làm rõ bệnh nhi trong quá trình điều trị tại viện được phản ánh lên mạng xã hội.

Chị P. mẹ bệnh nhi K. cho biết, bác sĩ giải thích 3 viên nam châm đã dính vào nhau trước khi mổ cho con của mình. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: "Theo phản ánh của gia đình, cháu bé được xác định nuốt 3 viên nam châm và được chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, gia đình được thông báo đã lấy ra 1 viên, còn lại 2 viên nam châm được cho là sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hoá….".

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhi nêu trên.

Đồng thời, phân tích, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn; nhận định về việc. Hướng dẫn điều trị cho bệnh nhi và có kết luận cụ thể về trường hợp nêu trên.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Công dân và Khuyến học, chị P. mẹ cháu L.D.H.K. (sinh năm 2021, quê ở huyện Nghi Xuân cũ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, buổi trưa nay (9/6), phía bệnh viện đã cử người xuống gia đình gửi lời xin lỗi trước sự việc trên.

Ông Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, phía bệnh viện đã có báo cáo ban đầu trước sự việc mà mạng xã hội và báo chí phản ánh.

Theo báo cáo, bệnh nhân được nhập khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/5/2026 với lý do:nuốt phải dị vật (nam châm) Chẩn đoán vào viện: Dị vật nam châm đường tiêu hóa (Ruột non) ngày thứ 3.

Tình trạng dị vật: Qua thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ xác định có 2 vị trí dị vật cản quang ở ruột non.

Hướng xử trí, tiếp tục theo dõi tình trạng dị vật di chuyển trong ống tiêu hóa để trẻ có thể đào thải qua đường tự nhiên.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 4/5, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau bụng và các dấu hiệu tổn thương ruột. Bệnh nhân đã được hội chẩn, chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa gây tổn thương ruột, có chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, 1 viên nam châm nằm ở đoạn cuối ruột non gây viêm nhiễm, 1 viên còn lại nằm ở đại tràng. Kíp phẫu thuật quyết định mở ruột non lấy dị vật, còn viên ở đại tràng không can thiệp, để đào thải qua đường tự nhiên.

Theo dõi sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi toàn trạng, các vấn đề ổ bụng và sự di chuyển của dị vật trong ruột già bằng siêu âm và chụp Xquang (ngày 8 và 10/5).

Đến ngày 10/5, dị vật di chuyển sang đoạn cuối ruột già, chuẩn bị xuống hậu môn (Dị vật đã đi ra ngoài qua đường hậu môn vào ngày 12/5).

Chị P. mẹ cháu bé cho biết, qua hình ảnh chụp x-quang cho thấy, 3 dị vật nam châm đều dính vào nhau. Ngay sau khi chụp phim x-quang, bác sĩ ở viên giải thích là 3 viên nam châm dính vào nhau nhưng không hiểu vì sao lúc mổ lại chỉ lấy được 1 viên ra ngoài?

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn