Nghệ An: Mẹ tố cha ruột b.ạo h.ành con trai 10 tuổi

Ngày 9/6, mạng xã hội lan truyền bài viết từ tài khoản Facebook mang tên "Tú Tú" phản ánh việc một bé trai 10 tuổi ở Nghệ An bị cha ruột bạo hành trong thời gian sinh sống cùng bố.

Trong bài viết, người đăng tự nhận là mẹ ruột của cháu bé và cho biết bản thân buộc phải lên tiếng sau khi gia đình phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể con trai. Người mẹ cho rằng cháu đã phải chịu nhiều trận đòn roi trong thời gian sống cùng cha ruột sau khi được tòa án giao cho cha trực tiếp nuôi dưỡng vào đầu năm 2025.

Kèm theo bài viết là nhiều hình ảnh ghi nhận các vết bầm tím, trầy xước trên cơ thể cháu bé. Người mẹ cũng kêu gọi cộng đồng chia sẻ thông tin để các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Người mẹ đăng kèm hình ảnh nhiều vết bầm tím xuất hiện trên người cháu U.

Theo nội dung bài đăng, cháu bé tên N.T.U. (SN 2016), là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép và được gia đình bên ngoại chăm sóc từ nhỏ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người mẹ, kể từ khi chuyển sang sống cùng cha ruột, cuộc sống của cháu có nhiều thay đổi.

Người mẹ cho biết sau khi được giao quyền nuôi con, cha ruột đã hạn chế việc liên lạc giữa chị và con trai. Chị cũng cho rằng mình chỉ biết được tình trạng của con sau khi gia đình phát hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể cháu vào đầu tháng 6 vừa qua.

Tối 9/6, trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, chị T. xác nhận là chủ tài khoản Facebook "Tú Tú", đồng thời là mẹ ruột của cháu bé. Hiện chị đang làm việc tại Nga theo diện xuất khẩu lao động.

Theo chị T., sau khi ly hôn, cháu U. được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Năm 2023, chị sang Nga làm việc, cháu tiếp tục sinh sống cùng ông bà ngoại tại Nghệ An.

Đầu năm 2025, cha ruột của cháu làm đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Sau quá trình giải quyết, tòa án quyết định giao cháu bé cho cha trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chị T. cho biết việc công khai câu chuyện không nhằm mục đích công kích hay bôi nhọ bất kỳ cá nhân nào. Điều chị mong muốn là vụ việc được xem xét khách quan, đúng quy định pháp luật để con trai được sống trong môi trường an toàn và nhận được sự bảo vệ cần thiết.

Kể từ khi được giao cho cha trực tiếp nuôi dưỡng, cháu bé sinh sống cùng bố cho đến khi gia đình phát hiện các dấu hiệu bất thường vào đầu tháng 6/2026.

Theo phản ánh của gia đình, chiều 8/6, bà ngoại cháu bé phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên cơ thể cháu trong một lần gặp mặt. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu, gia đình đã kiểm tra và ghi nhận nhiều vết bầm tím tại các vị trí khác nhau trên cơ thể.

Nghi ngờ cháu bị bạo hành trong thời gian sống cùng cha ruột, gia đình đã đưa cháu đi thăm khám và làm đơn trình báo cơ quan công an địa phương ngay trong ngày.

Cũng trong chiều 8/6 (theo giờ Việt Nam), chị T. đăng tải bài viết cầu cứu trên tài khoản Facebook cá nhân. Rạng sáng 9/6, người mẹ tiếp tục đăng tải một đoạn clip bày tỏ sự đau xót khi nhắc đến tình trạng của con trai, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh vụ việc.

Người mẹ bật khóc khi kể lại sự việc. Ảnh cắt từ clip

Những hình ảnh và thông tin được chia sẻ sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Chị T. cho biết đã thu xếp công việc để bay về Việt Nam vào ngày mai (10/6). Theo người mẹ, ngay sau khi về nước, chị sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng và chăm sóc con trai trong thời gian chờ kết quả xác minh.

Liên quan đến vụ việc, tối 9/6, Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng Công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn trình báo của gia đình đã được tiếp nhận.

Theo ông Tài, cơ quan công an đang tiến hành xác minh, thu thập thông tin và làm rõ các nội dung phản ánh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Chiến

Nguồn tin: phunuvietnam.vn