Thanh niên tự đút chai nhựa dài gần 20 cm vào sâu trong hậu môn

Theo thông tin từ bệnh viện ngày 8/6, trong quá trình sinh hoạt cá nhân, bệnh nhân đã tự đưa một chai nhựa có chiều dài khoảng 20 cm, đường kính khoảng 5 cm vào hậu môn. Sau nhiều lần cố gắng tự lấy dị vật nhưng không thành công, chai nhựa tiếp tục di chuyển sâu vào trực tràng khiến bệnh nhân đau tức vùng hậu môn, khó chịu kéo dài và phải đến bệnh viện thăm khám.



Qua thăm khám lâm sàng, chụp X-quang và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng. Đây là tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng trực tràng, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc nếu không được xử trí kịp thời.

Chai nhựa dài gần 20 cm đã được lấy ra

Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ nhận thấy dị vật không thể lấy ra bằng các phương pháp thông thường hoặc nội soi qua ngả hậu môn. Ê-kíp Khoa Ngoại Tổng quát đã tiến hành phẫu thuật để lấy dị vật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, dị vật được lấy ra an toàn, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng thủng trực tràng.



Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn bình thường, ăn uống và vận động tốt, tiếp tục được theo dõi tại khoa.



ThS.BSCKI Trần Nhật Phi, Khoa Ngoại Tổng quát, cho biết việc sử dụng các vật dụng không được thiết kế chuyên dụng cho cơ thể người tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong trường hợp này, chai nhựa không có bộ phận chặn bên ngoài nên rất dễ bị lực co bóp tự nhiên của trực tràng đẩy sâu vào bên trong, gây khó khăn cho việc lấy ra và làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa dưới.



Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật hậu môn - trực tràng là tình trạng không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều người vì tâm lý e ngại nên chần chừ đến cơ sở y tế hoặc tự xử trí tại nhà, khiến dị vật di chuyển sâu hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng. Khi xảy ra sự cố, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và can thiệp kịp thời.



Theo các bác sĩ, nếu không được xử trí sớm, dị vật hậu môn - trực tràng có thể gây chảy máu, nhiễm trùng, áp xe vùng hậu môn, thủng trực tràng, thậm chí đe dọa tính mạng. Việc thăm khám và điều trị sớm sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm, đồng thời giảm đau đớn cho người bệnh.

Tác giả: Chanh Tuy

Nguồn tin: Báo VOV