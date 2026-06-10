Màn kịch của kẻ đầu độc vợ bằng 'lượng chì khổng lồ'

Tháng 1/2022, cơn đau hành hạ Hannah Pettey, 22 tuổi, suốt sáu tháng qua trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Trước đó, cô đã phải nằm liệt giường một tuần liền, không thể chăm sóc cho hai đứa con 2 và 3 tuổi.



Chồng Hannah, Brian Mann, 34 tuổi, luôn ở bên chăm sóc chu đáo cho cô khi tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi suốt những tháng qua.



Brian là bác sĩ chỉnh hình, nhưng không thể chẩn đoán được bệnh tình của vợ.



Ngày 18/1/2022, cảm nhận được sức khỏe sa sút nghiêm trọng, Hannah gọi điện cho mẹ, bà Nicole. Cô chỉ thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nói được một câu "Mẹ ơi, mẹ đưa con đến bệnh viện được không?".



Phát hiện kinh hoàng



Brian đang đi làm, nên Nicole vội lái xe đưa Hannah đến bệnh viện. Ban đầu, các bác sĩ không nhận thấy điều gì bất thường nên định cho về nhà, nhưng Hannah nói rằng cô "sẽ chết" nếu họ làm vậy. Chính lúc đó, Hannah lên cơn co giật và hôn mê suốt hai ngày.



Bà Nicole sốc khi được bác sĩ thông báo tình hình của con gái: "Hannah gầy trơ xương. Họ nói với tôi rằng con bé thực sự đang chết đói, chỉ còn sống được vài giờ". Bà nhắn tin thông báo cho Brian nhưng không nhận được phản hồi.



Theo Nicole, Brian không thích bà và đã phớt lờ mẹ vợ suốt nhiều năm qua, chưa từng gặp hay có bất kỳ tương tác nào từ khi kết hôn với Hannah.



Tối đó, Brian không liên lạc lại với bà Nicole, nhưng vẫn biết về tình trạng của Hannah từ mẹ mình do đôi bên thông gia vẫn giữ liên lạc. Brian tự hỏi tại sao sức khỏe của Hannah lại xấu đi nhanh như vậy vào ngày bà Nicole đến đón cô đưa đi bệnh viện. Sự ác cảm và ngờ vực của anh ta đối với mẹ vợ lên đến đỉnh điểm. "Bà ta là kẻ độc ác. Bà ta không vui vì Hannah có vẻ hạnh phúc khi ở bên tôi", Brian nói.



Vài ngày sau khi Hannah nhập viện, các bác sĩ đưa cô vào trạng thái hôn mê chủ động trong khi họ hút bớt lượng dịch dư thừa trong não cô và tiến hành các xét nghiệm để mong tìm ra vấn đề.



Sau 8 ngày đau khổ chờ đợi, bác sĩ nói với bà Nicole rằng có một "lượng chì khổng lồ" trong cơ thể Hannah. "Họ nói đại tràng của Hannah bị tắc nghẽn hoàn toàn, gần như 100% là chì. Dạ dày không còn chỗ để chứa bất cứ thứ gì nữa, toàn bộ đều là chì, chì còn có trong xương của con bé, khắp mọi nơi", bà Nicole kể.

Ảnh chụp X-quang cho thấy bên trong cơ thể Hannah Pettey đầy chì. Ảnh: Hartselle Police Department

Các bác sĩ tin rằng Hannah không thể nào lại vô tình nuốt phải lượng chì lớn đến vậy, nghi ngờ đây là một vụ giết người có chủ đích. Bệnh viện báo cáo trường hợp của Hannah cho cơ quan chức năng. Ban quản lý bệnh viện lập tức đưa cô vào phòng cách ly, có người canh cửa để ngăn không cho ai đến thăm. Bà Nicole và Brian không được phép gặp Hannah nữa vì bị coi là nghi phạm.



Viên thuốc lạ của người chồng



Hannah thuê căn hộ sống riêng vào tháng 6/2017 khi vừa tròn 18 tuổi. Đó là lúc cô gặp Brian, bác sĩ chỉnh hình có phòng khám riêng. Chỉ hơn ba tháng sau buổi hẹn hò đầu tiên, Brian cầu hôn. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 5/2018.



Hannah nhận thấy Brian có thể là người thích kiểm soát nhưng vẫn quyết định tiến tới. Thậm chí ngay trước hôn lễ, cô đã chùn chân, nhưng rồi lại bước tiếp. Cuộc hôn nhân ban đầu đầy tranh cãi, ẩu đả, sau đó dần tốt đẹp hơn, cho đến khi Hannah bắt đầu cảm thấy không khỏe và phải giành giật sự sống trong phòng cấp cứu vào tháng 1/2022.

Hannah và Brian Mann trong ngày cưới, tháng 5/2018. Ảnh: Chelsea Vaughn Photography

Các bác sĩ liên tục hỏi bà Nicole về những gì Hannah đã ăn trong những tháng trước khi nhập viện. Theo họ, có vẻ như ai đó đã cho Hannah nuốt chì mỗi ngày trong ít nhất ba tháng.



Nicole nhớ lại Hannah từng kể về những viên nang thực phẩm bổ sung đặc biệt mà Brian đặt trên bàn cạnh giường ngủ của cô mỗi tối. Nicole vốn không thấy điều này có gì bất thường nhưng vẫn kể cho các bác sĩ.



Sau đó, bác sĩ nhiều lần yêu cầu Brian mang những viên thuốc đã cho Hannah uống đến bệnh viện, nhưng anh ta chỉ đưa cho họ một bức ảnh về các loại thực phẩm chức năng thông thường không cần kê đơn.



Nghi ngờ Brian đã cho Hannah uống viên nang chứa chì, bác sĩ báo cảnh sát. Ban đầu, Brian sẵn sàng cho cảnh sát khám nhà. Nhưng khi được cho xem ảnh chụp X-quang của Hannah với những mảng sáng rực do phản ứng của chì với tia X, anh ta từ chối tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra.



Động cơ giết vợ



Trong khi đó, Hannah hồi phục thần kỳ dù ban đầu bác sĩ dự báo cô không qua khỏi, nếu vượt qua được thì cũng bị mất khả năng nhận thức. Cô được bác sĩ kể cho toàn bộ câu chuyện.



Ngày 3/3/2022, sau gần hai tháng, Hannah được xuất viện. Cô đến nhà mẹ, đoàn tụ với các con và làm thủ tục ly hôn. Nhưng một tuần sau, Hannah quyết định nói chuyện trực tiếp với Brian tại nhà của họ vì muốn tự mình tìm hiểu chứ không phải để người khác nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra.



Điều bất ngờ là sau đó, Hannah không muốn ly hôn nữa và yêu cầu cảnh sát ngừng cuộc điều tra. Cô khẳng định Brian là "người đàn ông của gia đình, yêu vợ con". Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu ký một văn bản xác nhận chính cô không muốn theo đuổi vụ việc, Hannah thay đổi ý định.



Hannah giúp cảnh sát điều tra chồng mình, phát hiện anh ta đã mua bảo hiểm nhân thọ cho cô từ nhiều năm trước, thậm chí trước khi họ kết hôn. Trong khi Hannah đang chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện, Brian mua thêm nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác, tổng giá trị hơn 5 triệu USD tiền bồi thường nếu cô qua đời. Tiền được coi là động cơ giết vợ của Brian.



'Hung khí' lộ diện



Tháng 9/2022, Brian bị bắt với cáo buộc mưu sát.



Lúc này, cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất cứ manh mối nào liên quan đến Brian. Nhưng rồi, họ nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ nhà thầu tên Danny Hill.



Danny cho biết đã được Brian thuê để làm phòng chụp X-quang tại phòng khám, trong đó có khâu lắp đặt lớp chì chống bức xạ. Theo Danny, họ đã sử dụng các cuộn chì mềm, phủ kín các bức tường rồi ốp tấm thạch cao lên trên. Chì khá nặng nhưng mềm và dễ uốn, việc bào tấm chì thành những mảnh vụn nhỏ li ti cũng dễ dàng như gọt bút chì.



Danny nói với cảnh sát rằng sau khi hoàn tất công việc, Brian nhất quyết đòi tự xử lý toàn bộ số chì còn dư. Sau đó, Danny nhận ra Brian từ một bài báo về vụ bắt giữ và liên lạc với cảnh sát. Nhờ thông tin từ Danny, cảnh sát thu hồi được tấm chì trong tường phòng chụp X-quang của Brian, coi đây là hung khí của vụ án.



Theo cảnh sát, Brian đã cho vợ uống những viên nang bị làm giả hoặc thay đổi thành phần, chỉ cần dùng tay tách viên nang ra, cho vụn chì vào rồi ghép lại.

Tấm chì mỏng trong tường phòng chụp X-quang tại phòng khám của Brian Mann. Ảnh: Hartselle Police Department

Trong phiên tòa vào tháng 6/2025, luật sư bào chữa của Brian cho rằng cảnh sát chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ viên nang chứa chì nào trong nhà, văn phòng hoặc bất cứ nơi nào khác của Brian.



Là nhân chứng quan trọng của bên công tố, Hannah kể với bồi thẩm đoàn rằng Brian cho cô uống những viên vitamin mỗi tối ngay cả khi cơn đau dữ dội đến mức cô hầu như không thể nuốt nổi.



"Tôi nhớ có một đêm nằm trên giường, tôi đau bụng kinh khủng và buồn nôn. Brian bảo 'Anh để vitamin của em trên tủ đầu giường rồi. Em cần uống đi'. Tôi nói 'Tối nay em không thể uống được. Em nghĩ em không thể cho bất cứ thứ gì vào bụng nữa'. Anh ta hốt hoảng, cứ bảo 'Em phải uống đi'", Hannah kể.



Tháng 8/2025, Brian bị kết tội mưu sát và nhận án tù chung thân. Dù vậy, anh ta vẫn khẳng định vô tội, đồng thời đổ lỗi cho bà Nicole đã cho con gái mình uống sữa lắc có pha chì. Bà Nicole và Hannah đều phủ nhận cáo buộc này.



Sau vụ án, Hannah sống sót nhưng phải chịu di chứng lâu dài, trong đó có việc không còn khả năng sinh nở. Cô lấy bằng sư phạm, làm giáo viên và cùng hai con xây dựng cuộc sống mới, trong khi thủ tục ly hôn với Brian vẫn đang chờ giải quyết.





Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net