Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Bảng về tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng Nguyễn Hải Dương báo cáo

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài 60 km, kết nối từ đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) đến Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư 23.940,34 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe (nền đường GPMB 6 làn xe), được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2029. Dự án được phân chia 10 dự án thành phần.

Trong số 9 xã có tuyến đường cao tốc đi qua, xã Kim Bảng là địa bàn chịu áp lực lớn nhất. Đoạn qua xã này dài tới 22,18 km (chiếm hơn 1/3 tổng chiều dài toàn tuyến). Diện tích ảnh hưởng phần lớn là đất lâm nghiệp (19,14 km), đất nông nghiệp (1,2 km), đất ở (1,12 km) cùng 305 hộ dân bị ảnh hưởng và 50 ngôi mộ cần di dời.

Tính đến đầu tháng 6/2026, xã mới chỉ giải ngân được 6,13 tỷ đồng trên tổng số 425 tỷ đồng được bố trí để GPMB, dự kiến đến hết ngày mai (10/6) xã sẽ giải ngân được khoảng 22 tỷ đồng. Địa phương cũng mới chi trả tiền cho 45/248 hộ dân có đất nông, lâm nghiệp bị ảnh hưởng (đạt 18%); đã kiểm đếm 36/57 hộ đất ở, còn lại 21 hộ chưa kiểm kê. Phần diện tích đất nông nghiệp hoàn thành GPMB mới đạt 0,22 km/1,2 km.

Hiện tại xã vẫn chưa hoàn thành xong công tác kiểm kê đất ở và di dời mồ mả. Công tác áp giá bồi thường đất ở và mồ mả đang được triển khai, dự kiến hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/6/2026. Đất nông, lâm nghiệp còn lại 203 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường GPMB (trong đó có khoảng 100 hộ đang công khai phương án đợt 2).

Xã đã tổ chức động thổ 2 khu tái định cư tại vùng Cầu Đường và vùng Cây Trâm từ ngày 27/5/2026 cho 40 hộ dân tái định cư. Dù trích đo đã được phê duyệt nhưng do chưa hoàn thành GPMB nên hiện tại vẫn chưa thể triển khai thi công hạ tầng.

Xã đã trình Sở Công thương thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các hạng mục di dời hệ thống điện trung - hạ thế và đường dây thông tin.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kim Bảng chỉ ra nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khiến tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn bị chậm trễ. Theo đó, cùng một lúc, xã Kim Bảng phải thực hiện nhiều dự án trọng điểm (đường điện 500kV, trường phổ thông nội trú liên cấp, đường cao tốc) dẫn đến tình trạng thiếu hụt cán bộ, không đáp ứng kịp khối lượng công việc đặt ra.

Quá trình công bố hướng tuyến gặp sự phản ứng và kiến nghị từ chủ khu du lịch HDT cũng như các hộ dân tại nút giao đường Hồ Chí Minh, buộc địa phương phải tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền, vận động. Nhiều thửa đất lúa, người dân tự ý chuyển đổi sang trồng chè, ngô; một số đất rừng sản xuất, người dân tự ý xây dựng nhà ở, gây khó khăn lớn cho việc lập phương án bồi thường. Việc đo đạc đất lâm nghiệp cũng mất nhiều thời gian. Ngoài ra, diện tích đất phát sinh làm bãi thải tăng thêm rất lớn, lên tới 208,1 ha.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang đề nghị địa phương cần phải phát huy vai trò của Ban Quản lý dự án để thực hiện công tác GPMB; phân loại đất để tập trung chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là đối với diện tích đất lâm nghiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt đề nghị địa phương thành lập Tổ giúp việc để thực hiện việc kiểm đếm; đồng thời trao đổi về thủ tục cấp phép mỏ đất san lấp; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An Hoàng Sỹ Kiện cho biết, Ban đã bố trí cán bộ hỗ trợ tối đa cho địa phương, đề nghị hệ thống chính trị xã Kim Bảng phải vào cuộc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy là công trình hạ tầng mang tính động lực lớn của tỉnh Nghệ An. Sự chậm trễ tại "mắt xích" – xã Kim Bảng có thể ảnh hưởng đến tiến độ toàn bộ dự án. Việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn là rất cần thiết, nhất là cách thức, phương pháp làm việc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Là địa bàn có chiều dài toàn tuyến lớn nhất, tuy nhiên với 19,18 km đất lâm nghiệp, theo Chủ tịch UBND tỉnh việc giải phóng diện tích này là thuận lợi hơn các loại đất khác nên địa phương cần tập trung để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả hệ thống chính trị của xã Kim Bảng phải vào cuộc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB; Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần phải giao cho từng đồng chí chịu trách nhiệm công tác GPMB từng đoạn tuyến; phải thành lập được Hội đồng bồi thường, GPMB; thực hiện phân cấp, phân quyền; từng tổ thôn, xóm phải vào cuộc để cùng thực hiện việc kiểm đếm, kiểm kê. Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An cần phải cử cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, GPMB của xã để hướng dẫn, đồng hành cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, thực hiện các phần việc dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao chậm nhất đến ngày 30/6, địa phương phải hoàn thành bàn giao mặt bằng đất nông, lâm nghiệp. Những đoạn tuyến đã GPMB, địa phương cần bàn giao ngay cho Ban Quản lý Công trình giao thông Nghệ An.

Bên cạnh đó, hệ thống đường điện phải được di dời đồng bộ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cấp ủy, chính quyền xã Kim Bảng cần chỉ đạo quyết liệt hơn; hàng tuần phải họp để nghe báo cáo tình hình công tác GPMB; thúc đẩy giải ngân. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện các phần việc liên quan đến dự án này.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn