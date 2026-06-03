Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển". Ảnh: Hải Nguyễn

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Chương trình và các hoạt động của Đại hội

- Ngày 3.6.2026: Diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận.

- Ngày 4.6.2026: Phiên trọng thể Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động; bầu cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV.

- Ngày 5.6.2026: Chương trình trao đổi, thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ với đại biểu Đại hội về chủ đề: "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số"; phiên bế mạc Đại hội; ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại 5 trung tâm chuyên đề, tập trung vào những nội dung lớn, trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm:

1. Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

2. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

3. Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay.

5. Triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Tác giả: PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn