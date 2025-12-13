Bị lừa qua mạng 1,89 tỉ đồng, liên hệ 'dịch vụ' hỗ trợ lấy lại thì bị lừa tiếp 1,25 tỉ

Có nạn nhân sập bẫy lừa đảo qua mạng nhiều lần vì tin vào "dịch vụ" hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo qua mạng - Ảnh minh họa: DAD24/TTO

Ngày 13-12, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo qua mạng hơn 3 tỉ đồng của một phụ nữ.

Nạn nhân trong vụ lừa đảo số tiền lớn trên là bà H.T.T., trú tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, tháng 9-2025, bà T. kết bạn và trò chuyện với tài khoản Facebook có tên "Tiến Dũng".

Sau 1 tháng trò chuyện, người này mời bà T. tham gia đầu tư tiền ảo trên một trang web với quảng cáo lợi nhuận cao.

Từ ngày 12-10 tới ngày 6-11, bà T. đã chuyển tổng cộng 1,89 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản do "Tiến Dũng" cung cấp.

Khi bà T. có nhu cầu rút tiền đầu tư tiền ảo về lại tài khoản ngân hàng thì bị hệ thống từ chối, yêu cầu phải tiếp tục chuyển tiền nộp thuế.

Nghi ngờ bị lừa đảo, ngày 11-11, bà T. truy cập mạng xã hội TikTok, xem được video đăng tải bởi tài khoản "Nguyễn Ngọc Diễm Hằng" đề cập đến nội dung hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo.

Sau đó, bà T. liên hệ với tài khoản này thì được hướng dẫn các bước lấy lại tiền. Ngày 12-11, bà T. chuyển tổng cộng 1,25 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng do "Nguyễn Ngọc Diễm Hằng" cung cấp với hy vọng lấy lại số tiền đã mất do đầu tư.

Cũng như lần trước, sau khi chuyển tiền xong, kẻ gian liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để hối thúc bà T. phải chuyển thêm tiền. Khi bà đến ngân hàng tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu thì được nhân viên ngân hàng phát hiện, can ngăn. Sau đó, nạn nhân đến công an trình báo vụ việc.

Nguồn tin cho hay hiện cơ quan điều tra đang xác minh các nội dung liên quan tới vụ việc. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo; đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ