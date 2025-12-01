Bị lừa bán sang Campuchia, thanh niên kịp trốn thoát nhờ phát hiện điều bất thường

Công an xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), nhận được tin báo khẩn từ người dân tại khu vực cây xăng Hiệp Phú Thành về một nam thanh niên có dấu hiệu bị lừa bán sang Campuchia đang cần sự giúp đỡ. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt, tiếp cận và đưa người này về trụ sở để xác minh.

A Chù được công an hỗ trợ đưa về nhà (ảnh: CA)

Tại trụ sở công an, danh tính nạn nhân được xác định là Hảng A Chù (18 tuổi, quê tỉnh Lào Cai). Theo lời trình bày của A Chù, em quen một đối tượng tên Hiếu qua mạng xã hội. Đối tượng này đã dụ dỗ đi làm phụ xe với mức thu nhập "khủng" từ 5 – 6 triệu đồng/tuần. Nghe “việc nhẹ, lương cao”, Chù đã đồng ý.

Theo lời hướng dẫn, A Chù bắt xe khách từ Hà Nội vào TP.HCM. Tại đây, một tài xế taxi đón và chở thẳng về hướng Tây Ninh, gần khu vực biên giới. Khi nhìn thấy cờ Campuchia trên đường đi, A Chù bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa đưa sang biên giới bán cho các tổ chức tội phạm.

Vì vậy, khi tài xế dừng xe cho đi vệ sinh, A Chù đã nhanh trí bỏ trốn và tìm cách bắt xe quay về Việt Nam.

Vì không còn tiền, A Chù buộc phải đi bộ ròng rã suốt một quãng đường dài từ Tây Ninh đến Đồng Nai. Khi đến khu vực cây xăng Hiệp Phú Thành, A Chù kiệt sức và được người dân phát hiện, kịp thời trình báo công an.

Công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng xác minh nhân thân, hỗ trợ A Chù ăn uống, ổn định tinh thần và mua vé xe cho trở về quê nhà Lào Cai an toàn.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: vov.vn