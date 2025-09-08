Bên trong nhà phố ngập hoa và rau xanh của Diệp Bảo Ngọc

Làm mẹ đơn thân nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn giữ tinh thần lạc quan và sống tự lập. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên cùng con trai và người thân sống trong ngôi nhà phố 100m2, có view thoáng đãng tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh khu vườn trên sân thượng xanh mướt, hoa trái ngập tràn. Ảnh: FBNV
Với Diệp Bảo Ngọc, đứng giữa khu vườn ngắm bình minh, không có gì tuyệt vời hơn. Ảnh: FBNV
Trên sân thượng, nữ diễn viên trồng nhiều rau củ và cây ăn quả. Ảnh: FBNV
Diệp Bảo Ngọc trồng rau trong các khay hình chữ nhật, thiết kế thêm giàn để tiết kiệm diện tích. Ảnh: FBNV
Khu vườn được bao phủ bởi tấm lưới lớn, tránh côn trùng. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên thường xuyên dành thời gian bên gia đình, chăm sóc khu vườn và thu hoạch rau xanh. Ảnh: FBNV
Khu vườn được trồng theo phương pháp hữu cơ, cung cấp rau quanh năm cho gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FBNV
Cây xoài sai trĩu quả. Ảnh: FBNV
Dịp Tết, Diệp Bảo Ngọc khoe khung cảnh được trang trí với toàn hoa tươi tuyệt đẹp. Ảnh: FBNV
Từng góc nhỏ trong nhà đều ngập tràn không khí mùa xuân. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn