Bên trong nhà phố ngập hoa và rau xanh của Diệp Bảo Ngọc

Trong ngôi nhà phố rộng 100m2 tại TP HCM, Diệp Bảo Ngọc thiết kế khu vườn trên sân thượng ngập tràn rau xanh, và cây ăn trái trĩu quả.

Làm mẹ đơn thân nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn giữ tinh thần lạc quan và sống tự lập. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cùng con trai và người thân sống trong ngôi nhà phố 100m2, có view thoáng đãng tại TP HCM. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh khu vườn trên sân thượng xanh mướt, hoa trái ngập tràn. Ảnh: FBNV

Với Diệp Bảo Ngọc, đứng giữa khu vườn ngắm bình minh, không có gì tuyệt vời hơn. Ảnh: FBNV

Trên sân thượng, nữ diễn viên trồng nhiều rau củ và cây ăn quả. Ảnh: FBNV

Diệp Bảo Ngọc trồng rau trong các khay hình chữ nhật, thiết kế thêm giàn để tiết kiệm diện tích. Ảnh: FBNV

Khu vườn được bao phủ bởi tấm lưới lớn, tránh côn trùng. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên thường xuyên dành thời gian bên gia đình, chăm sóc khu vườn và thu hoạch rau xanh. Ảnh: FBNV

Khu vườn được trồng theo phương pháp hữu cơ, cung cấp rau quanh năm cho gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FBNV

Cây xoài sai trĩu quả. Ảnh: FBNV

Dịp Tết, Diệp Bảo Ngọc khoe khung cảnh được trang trí với toàn hoa tươi tuyệt đẹp. Ảnh: FBNV

Từng góc nhỏ trong nhà đều ngập tràn không khí mùa xuân. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

