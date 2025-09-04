Nhà phố ấn tượng với những đường cong mềm mại

Tọa lạc tại phường Tân Thạnh (TP Đà Nẵng), trên khu đất 10x22m, ngôi nhà được xây dựng với diện tích 7,7x15,7m, một tỉ lệ hợp lý, vừa đảm bảo các khối chức năng chính, đồng thời mở ra những khoảng thở xanh mát quanh nhà. Ảnh: Khánh Nguyễn