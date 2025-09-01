Nhà phố 3 tầng tối giản ngập sáng giữa đô thị

Nằm trên lô đất hẹp và sâu trong một khu dân cư ở TP HCM, White Oasis đặt ra thách thức lớn cho nhóm kiến trúc sư là làm sao có thể mang ánh sáng, gió và khơi dậy cảm xúc vào một không gian vốn bị gán cho là bức bối và chật hẹp. Ảnh: Phú Đào
Ở mặt tiền, thay vì gây chú ý bằng họa tiết hay vật liệu, kiến trúc sư nhấn mạnh vào sự cân đối của hình khối và tỷ lệ đặc - rỗng. Ảnh: Phú Đào
Chính sự giản dị này trở thành điểm nhấn, khiến ngôi nhà như một ốc đảo bình yên trong bối cảnh đô thị quá tải hình ảnh. Ảnh: Phú Đào
Ở bên trong, không gian sống được tạo ra quanh một khoảng vòm lớn, nơi trần được nâng xuyên tầng tại khu vực bếp và bàn ăn. Ảnh: Phú Đào
Trong khi nhiều nhà phố đặt phòng khách làm trung tâm, thì White Oasis tái định vị bếp và bàn ăn thành “linh hồn” của công trình. Một khoảng vòm cao xuyên tầng được mở ra, kết hợp bề mặt kính lớn giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Ảnh: Phú Đào
Kính, đá, gỗ là vật liệu chủ yếu được sử dụng cho nội thất căn nhà. Ảnh: Phú Đào
Màu trắng chủ đạo, góp phần tăng cảm giác sáng sủa cho ngôi nhà. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ được thiết kế rất nhẹ nhàng, không quá nhiều đồ nội thất để phòng bớt cảm giác chật chội. Ảnh: Phú Đào
Bồn tắm nhìn ra vườn mini phía sau. Ảnh: Phú Đào
Phòng tắm trở thành nơi nghỉ dưỡng tại gia. Ảnh: Phú Đào
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn