Thanh niên Trung Quốc bị bắt vì cố mở cửa máy bay trên không trung

Máy bay của hãng Cathay Pacific di chuyển trên đường bay tại sân bay quốc tế Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-12, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt giữ một hành khách trên chuyến bay CX811 của Cathay Pacific từ Boston (Mỹ) đến Hong Kong.

Phía cảnh sát nhận được thông báo lúc 4h45 sáng 11-12. Hãng hàng không cáo buộc người này đã cố mở cửa khi máy bay đang trên không trung vào ngày 10-12.

Cathay Pacific cho biết không có hành khách hay phi hành đoàn nào bị thương, và chuyến bay đã hạ cánh an toàn vào sáng 11-12.

"Phi hành đoàn của chúng tôi đã lập tức ứng phó, kiểm tra cửa để đảm bảo an toàn và báo cáo sự việc cho các cơ quan chức năng và cảnh sát.

Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho cảnh sát để tiếp tục điều tra. Tại Cathay, an toàn của khách hàng và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định của chúng tôi", Cathay Pacific thông báo.

Cảnh sát Hong Kong sau đó đã xác nhận sự việc, đồng thời cho biết nam hành khách 20 tuổi, đến từ Trung Quốc đại lục, đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Đạo luật An ninh hàng không.

Vụ việc đang được lực lượng cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn