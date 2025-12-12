Từ 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công an đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: HỒNG QUANG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 12-12 Cục Cảnh sát giao thông cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông.

Kế hoạch nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đợt cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Yêu cầu đặt ra là chủ động từ sớm, dự báo đúng và xử lý kịp thời mọi nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng cảnh sát giao thông phải triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TP.HCM và các địa bàn trọng điểm.

Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Trong lĩnh vực đường bộ, cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

"Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn", theo Cục Cảnh sát giao thông.

Đối với lĩnh vực đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo siết chặt quản lý phương tiện, thuyền viên, điều kiện an toàn tại cảng, bến và các hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách.

Trên đường sắt, các tổ công tác phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn và khắc phục kịp thời các lối đi tự mở, bảo đảm hoạt động vận tải không bị gián đoạn.

Một trong những nội dung quan trọng của đợt cao điểm là tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn - Cà Mau. Cục Cảnh sát giao thông triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24h với bốn ca trực mỗi ngày.

Các tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, chiến sĩ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Cùng với hoạt động tuần tra, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu 100% tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm camera cầm tay và camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý.

Biện pháp này nhằm phục vụ việc xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ