Vụ người học suy sụp vì bằng đại học nước ngoài không được công nhận, Bộ GD-ĐT lên tiếng

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London tại địa chỉ 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Những ngày qua, Tuổi Trẻ Online nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội). Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh) và được đào tạo trực tiếp tại Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Tuy nhiên khi một số sinh viên đi xác nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới tá hỏa văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để công nhận tại Việt Nam. Lý do chương trình này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Trường chưa được phép liên kết đào tạo bất cứ ngành nào

Ngày 12-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tinh chính thức về việc công nhận văn bằng và liên kết đào tạo liên quan đến Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Theo bộ, thời gian qua trung tâm công nhận văn bằng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng của bộ nhận được đề nghị hồ sơ công nhận văn bằng của bà N.T.Q. đề nghị công nhận văn bằng trình độ đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp.

Ngày 10-10-2025, Công ty TNHH Trường cao đẳng Thời trang London - Hà Nội có văn bản cung cấp thông tin về chương trình học của học viên N.T.Q..

Căn cứ thông tin do đơn vị trên cung cấp và đối chiếu các quy định pháp luật, ngày 28-10, Cục Quản lý chất lượng có văn bản thông báo kết quả xử lý hồ sơ của bà Q.. Kết quả văn bằng trình độ đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện để công nhận theo quy định.

Lý do chương trình này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của bà Q. - Ảnh: NVCC

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường. Việc đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

"Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định nêu trên của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Vừa từ Anh trở về sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, V.H.L. suy sụp khi nhận tin bằng đại học của mình chưa được công nhận tại Việt Nam, đồng nghĩa bằng thạc sĩ cũng không có hiệu lực tại Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trước khi bị sinh viên "tố", trường quảng cáo tuyển sinh ra sao?

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội.

Trường được thành lập theo quyết định số 1444/QĐ-LĐTBXH ngày 30-10-2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

Tuy nhiên thực tế website chính thức của trường (http://www.designstudies.vn) sử dụng tên gọi "Học viện Thiết kế và Thời trang London" (tiếng Anh là London College for Design & Fashion) để quảng bá thương hiệu.

Trường tự giới thiệu: "Thành lập năm 2004 tại Hà Nội, Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Hà Nội luôn là đơn vị đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại Việt Nam. Trong vòng 17 năm qua, chương trình đào tạo đã giúp cho nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp những cơ hội khởi nghiệp thành công với tư cách là nhà thiết kế hay các thương hiệu nổi tiếng như Kelly Bui, Lâm Gia Khang, Vũ Tá Linh, Vũ Thảo, Up to seconds, L’atelier, Km 109…".

Theo giấy phép hoạt động, trường được phép dạy nghề thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, trang trí nội thất. Các trình độ được phép đào tạo bao gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Thế nhưng trên website, ở phần chương trình đào tạo, trường chỉ đề cập các chương trình gồm: đại học, khóa học hè ngắn hạn, khóa học bán thời gian, du học, không đề cập đến các trình độ được cấp phép.

