18 cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện sắp hầu tòa vì nhận hối lộ 71 tỉ

Ngày 12-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ án "nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Theo quyết định, vụ án sẽ được xét xử từ ngày 25 đến 31-12, do thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền chủ tọa.

Vụ án có 23 bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó các ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Y Dược LanQ), Phạm Văn Cách (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Ông Thân Đức Lại (cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra 18 lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Chi 71 tỉ đồng hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trên cả nước.

Để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Phạm Văn Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.

Tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, trong khoảng năm 2017 - 2023, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu trị giá hơn 230 tỉ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua bán.

Cựu Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc (bìa phải) bị cáo buộc nhận hối lộ 47,1 tỉ đồng - Ảnh: BỘ CA

Kết quả điều tra xác định ông Lộc đã yêu cầu ông Cách chi hoa hồng từ 20-25% trên một hóa đơn mua bán, chưa tính VAT.

Tiền đưa trực tiếp cho ông Lộc hoặc thông qua nhân viên Phạm Văn Chuân. Thời điểm đưa hối lộ thường sau mỗi đợt viện thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm hoặc khi ông Lộc cần tiền gấp.

Để không bị viện trưởng gây khó khăn, ông Cách đồng ý. Tổng số tiền ông Lộc đã nhận là 47,1 tỉ đồng. Trong đó ông Lộc một lần trực tiếp nhận 500 triệu đồng, 34 lần chỉ đạo Chuân nhận 26,8 tỉ đồng qua tài khoản ngân hàng, 12 lần giao Chuân nhận 4,7 tỉ đồng tiền mặt.

Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, từ năm 2017-2020, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trị giá 16,8 tỉ đồng.

Khi thực hiện, bà Đinh Thị Mộng Thanh, phó giám đốc phụ trách bệnh viện, yêu cầu Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cá nhân và chi 17% cho trưởng phòng tài chính kế toán Nguyễn Thị Hiệu. Ông Cao Hữu Hạng, phó giám đốc bệnh viện, cũng đề nghị doanh nghiệp chi 1-3%.

Để không bị gây khó khăn, Công ty Sơn Lâm đã đồng ý chi tiền cho ba người này. Trong đó bà Thanh cầm 15 lần với tổng 2,3 tỉ đồng; Hiệu nhận 16 lần với tổng 2,6 tỉ đồng; Hạng nhận 9 lần với 188 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên, từ 2014 - 2019, Công ty Sơn Lâm đã thực hiện 6 hợp đồng cung cấp vị thuốc cổ truyền phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng giá trị hợp đồng theo hóa đơn là 21,4 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện, bà Quách Thị Lịch, trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện, đã yêu cầu phải chi 10-15% trên mỗi hóa đơn mua bán (chưa tính VAT).

Kết quả điều tra xác định thời điểm đưa tiền diễn ra sau các đợt bệnh viện thanh toán tiền mua thuốc cho Sơn Lâm. Ông Cách đã chỉ đạo con dâu 4 lần chuyển cho bà Lịch qua tài khoản, tổng 507 triệu đồng.

Cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội Bắc Giang nhận hối lộ định kỳ hằng quý

Theo cáo trạng, Công ty CP Y Dược LanQ hoạt động chính trong lĩnh vực bệnh viện, trạm y tế, có đơn vị thành viên là Công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang. Công ty này do ông Quyền là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2021 thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó chậm nhất trước ngày mùng 5 của tháng đầu tiên mỗi quý, các cơ sở y tế chốt số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mẫu, gửi bảo hiểm xã hội tỉnh.

Cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại bị truy tố tội nhận hối lộ - Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra xác định ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (kế toán trưởng Công ty Y Dược LanQ) chi tiền hối lộ ông Lại nhằm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh.

Từ quý 1-2017 đến quý 4-2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 - 60 triệu đồng một quý cho ông Lại.

Kết quả điều tra xác định việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Lại ở trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý, thường vào các ngày mùng 5-6 của tháng 1, 4, 7, 10 hằng năm. Thời gian đưa tiền trùng với lúc gửi mẫu đề nghị thanh toán.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Lại đã nhận hối lộ tổng cộng 700 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, ông Lại chỉ đạo các trưởng phòng tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá tình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí.

Từ chỉ đạo của ông Lại, nhiều lần Công ty LanQ được giải ngân khi chưa có biểu mẫu và có hai lần được đề nghị giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Quyền và đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 18,1 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân chi trả.

