Mong muốn đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân đồng hành cùng UBND tỉnh thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An phát triển toàn diện, bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2025 trong bối cảnh khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng hành, ủng hộ của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 22/25 chỉ tiêu chủ yếu dự kiến đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,44%. Đây là một nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Quy mô nền kinh tế đứng tốp 10. Công nghiệp tăng 17%; nhiều dự án đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới. Nông nghiệp giữ vai trò bệ đỡ; sản lượng lương thực đạt hơn 1,2 triệu tấn. Thương mại tăng 5,23%; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD, tăng 39%. Dịch vụ, du lịch tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách ước đạt 26.560 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng như đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2...

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Trong năm đã chấp thuận chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 73 dự án trong nước, tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 40 ngàn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI được hơn 1 tỷ USD.

Về nhà ở xã hội, trên địa bàn hiện có 6 dự án triển khai xây dựng với tổng số 2.292 căn; năm 2025 hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (1.420 căn).

Giáo dục và Đào tạo đứng tốp đầu cả nước, công tác an sinh xã hội được chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,16%. Hoàn thành mục tiêu xóa 20.802 nhà tạm, dột nát. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ đến nay gần 1 tháng, với trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh, đã trực tiếp đi cơ sở, khảo sát vùng khó khăn, kiểm tra các dự án trọng điểm, làm việc với các Sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; lắng nghe nhiều hơn để hiểu sâu những vấn đề Nhân dân và doanh nghiệp đang mong đợi.

Qua nắm bắt thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy: Tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển Nghệ An đang lan tỏa mạnh mẽ từ hệ thống chính trị đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy, tiềm năng - lợi thế của tỉnh vẫn chưa được phát huy tương xứng, nhất là: Kinh tế biển, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao...

Còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm (đường N5, QL7, QL46...); hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp chưa đồng bộ. Khai thác khoáng sản trái phép còn phức tạp, nhất là khai thác cát, sỏi... Việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp còn nhiều vấn đề, nhất là các thủ tục về đất đai. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện, chất lượng một số dịch vụ y tế hạn chế. Tình trạng trường lớp xuống cấp, thiếu giáo viên ở các vùng đông dân (nhất là ở các khu vực Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên...). Vận hành chính quyền địa phương 02 cấp còn khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi như Kỳ Sơn cũ, Tương Dương cũ, Quế Phong cũ,... Công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và ngập úng trong đô thị khi mưa lớn (khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh,…). Nhiều tuyến giao thông quan trọng bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được khắc phục, sửa chữa kịp thời. “UBND tỉnh xác định đây là những vấn đề cần tập trung xử lý ngay trong năm 2026” – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2026 là năm bản lề quan trọng, diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Đây cũng là thời điểm cả nước chính thức bước vào giai đoạn phấn đấu tăng trưởng hàng năm từ 10% trở lên. Yêu cầu đặt ra đối với các địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An là rất lớn.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh, tập trung vào các cơ chế, chính sách kiến tạo, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển

UBND tỉnh xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo. Đó là, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể, triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Tập trung triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp, y tế, giáo dục và đào tạo…

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 137 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Trong đó, về cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 137, cử tri và Nhân dân rất quan tâm, kỳ vọng Nghệ An phải bứt tốc nhờ các cơ chế đặc thù; nhất là đầu tư cho vùng miền Tây của tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp cụ thể phát huy hiệu quả cơ chế đặc thù để đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và đặc biệt là phát triển miền Tây Nghệ An bằng nguồn vốn Trung ương bổ sung thêm 50%. Chúng ta phải xác định mục tiêu: Nghệ An có cơ chế đặc thù thì phải tạo ra kết quả đặc thù. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh, tập trung vào các cơ chế, chính sách kiến tạo, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển.

Số liệu cho thấy 2025 là một năm thu ngân sách khá, doanh nghiệp mới tăng, nhưng còn “điểm nghẽn” về chất lượng tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,44%, chưa đạt mục tiêu đề ra (9,5%-10,5%). Chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10,5-11,5%. Đây là con số rất cao, đòi hỏi phải tập trung quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Tăng trưởng phải chuyển mạnh sang chiều sâu, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tập trung các ngành có giá trị gia tăng cao.

Tỉnh ta có rất nhiều dự án trọng điểm đang triển khai: Đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy; cải tạo QL7, QL46, QL48; dự án cải tạo hạ tầng đô thị Vinh vốn WB; chuẩn bị cho đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An… nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng đồng thời mong muốn các địa phương tập trung phối hợp với các Sở, ban, ngành để tập trung giải phóng mặt bằng, thành lập các Tổ tuyên truyền vận động nhân dân để tập trung thực hiện các dự án trọng điểm.

Mục tiêu năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn. UBND tỉnh sẽ kiện toàn các Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách từng dự án. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng chủ đầu tư cam kết tiến độ. Gắn tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng với đánh giá cán bộ. Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo phương châm “xử lý ngay trên hiện trường”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu tham mưu phương án tổng thể thoát nước đô thị Vinh; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm kênh mương, cửa xả. Năm nay UBND tỉnh quyết tâm sẽ không để ngập cục bộ tại đô thị Vinh.

Mở rộng không gian phát triển, phủ kín khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Nghệ An vẫn thu hút đầu tư đứng top 10; hiện có 09 khu công nghiệp nhưng mới phủ được 50%. Hiện có 71 cụm công nghiệp nhưng mới phát huy được 10 cụm. Yêu cầu các cấp, ngành và trưởng khu kinh tế phải thu hút, kêu gọi đầu tư, đồng thời cắt giảm thủ tục pháp lý để phủ kín diện tích các khu và cụm công nghiệp.

Phát triển đô thị Vinh - Cửa Lò - Hoàng Mai gắn với cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc; coi đây là “trục động lực” của cực tăng trưởng. Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập và dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Phấn đấu năm 2026 thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lên trên 21.000 doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn; hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao phía Tây và vùng ven biển. Tăng cường kết nối, liên kết sản xuất với các Tập đoàn, doanh nghiệp như Đồng Giao, TH, Quế Lâm… Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp, kinh tế biển, chuỗi giá trị thủy sản. Hoàn thành mục tiêu tỉnh cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tiếp tục thực hiện tốt lĩnh vực này.

Về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, ứng phó với thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Nhiều người dân phản ánh hồ sơ đất đai chậm; giải phóng mặt bằng kéo dài; điều chỉnh quy hoạch thiếu minh bạch; giá bồi thường chênh lệch… Tỉnh sẽ công khai toàn bộ dữ liệu đất đai - quy hoạch; các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất phải có thời hạn và được theo dõi công khai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản, đặc biệt khai thác cát, sỏi lòng sông; khắc phục tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu xây dựng.

Về giáo dục và đào tạo, giữ vững giáo dục mũi nhọn; phát triển nhân lực chất lượng cao. Tập trung nghiên cứu vấn đề thừa thiếu giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo phải công khai minh bạch, thi bằng chất lượng, thực hiện nghiêm túc, vì niềm tin của nhân dân đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Về y tế, rà soát lại các lĩnh vực từ tận vùng sâu, vùng xa, thuốc men, bác sỹ để báo cáo UBND tỉnh.

Về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, rà soát, lựa chọn một số lĩnh vực, địa phương, cơ quan làm điểm chuyển đổi số toàn diện về đăng ký kinh doanh, đất đai, y tế, giáo dục… Ưu tiên nguồn lực cho các dự án khoa học có tính ứng dụng cao, gắn với sản xuất, quản trị đô thị, quản trị tài nguyên, an toàn giao thông.

Về an sinh xã hội, năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng của bão số 3, số 5, số 10. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung hỗ trợ Nhân dân vùng lũ, khôi phục hạ tầng thiết yếu, nhất là giáo dục, y tế ở các xã miền Tây; không để người dân vùng thiên tai, vùng biên giới, miền núi bị bỏ lại phía sau.

Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thời gian qua, UBND tỉnh cũng như các Sở, ngành thực hiện tốt công tác tham mưu. “UBND tỉnh không trả hồ sơ, ngành nào tham mưu không chuẩn thì mời Giám đốc Sở, Phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng về giải trình, đảm bảo thời gian; muốn phát triển phải làm tốt lĩnh vực này”.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mục tiêu là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tồn đọng đất đai cho Nhân dân, không để xẩy ra tình trạng ngập nước tại thành phố Vinh cũ. Giao thanh tra lại toàn bộ các dự án đang tồn đọng, các doanh nghiệp giữ đất không làm thì thu hồi lại. Năm 2026, chào đón năm mới khí thế mới, niềm tin mới, thắng lợi mới.



Tác giả: NPV (ghi)

Nguồn tin: nghean.gov.vn