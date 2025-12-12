Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho học sinh đoạt giải Olympic

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

Năm 2025, Việt Nam đã có 7 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với tổng cộng 37 lượt học sinh tham gia. Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 08 Huy chương Đồng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyển chọn, thành lập đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế; kết quả cả 8/8 học sinh đều đoạt giải với 03 Huy chương vàng, 01 Huy chương bạc, 03 Huy chương đồng, 01 Bằng khen và xếp thứ 4 trong tổng số 60 nước tham gia.

Cũng trong năm 2025, nhằm tạo điều kiện để có nhiều hơn nữa những học sinh không được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia các hoạt động giao lưu học thuật tại các kỳ thi Olympic quốc tế có uy tín như: Olympic trí tuệ nhân tạo, Olympic Toán quốc tế, Olympic Vật lí và Hóa học… kết quả tất cả các học sinh tham dự đã đạt được các thành tích cao. Đặc biệt, năm nay đánh dấu cột mốc lần đầu tiên đoàn Việt Nam giành được 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 giải Tư và 04 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tổ chức tại Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các em học sinh đạt giải cao

Em Trần Minh Hoàng, Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế chia sẻ: “Tri thức luôn rộng lớn hơn những điều chúng em đang có. Đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới giáo dục, phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Mỗi học sinh chúng em gánh trên vai trách nhiệm trở thành công dân có tri thức, có bản lĩnh và có ước mơ đóng góp cho Tổ quốc. Em mong rằng các thế hệ học sinh Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện phát triển năng lực, tiếp cận khoa học hiện đại, và thử sức ở những đấu trường quốc tế. Vì tri thức mở rộng đến đâu, trách nhiệm với đất nước càng lớn bấy nhiêu. Em xin gửi lời nhắn gửi tới các bạn học sinh: hãy học thật tốt, nhưng quan trọng hơn là học bằng niềm vui và sự say mê. Hãy mạnh dạn ước mơ, dám bước vào những lĩnh vực mình yêu thích dù còn nhiều thử thách phía trước. Bởi nếu không bắt đầu, những điều tốt đẹp sẽ mãi chỉ nằm trong suy nghĩ”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các học sinh giành huy chương vàng và huy chương bạc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà ngành Giáo dục đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích của các đoàn học sinh Việt Nam trong các Kỳ thi quốc tế. Đồng thời chúc mừng các học sinh tiêu biểu, xuất sắc đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, thành tích của các em học sinh hôm nay là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng của ngành Giáo dục và Đào tạo, của đội ngũ thầy cô tâm huyết, của sự quan tâm từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đó cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của những chính sách đổi mới giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã, đang kiên trì thực hiện lấy con người làm trung tâm, lấy trí tuệ làm động lực và lấy giáo dục làm nền tảng phát triển bền vững của quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba tặng 24 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phó Chủ tịch nước cho biết, những năm qua nhiều văn bản được ban hành, trong đó có Luật Nhà giáo - dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo. Đặc biệt, Nghị quyết 71 đã đặt mục tiêu đến 2045 Việt Nam vào tốp 20 quốc gia có nền giáo dục công bằng, hiện đại nhất thế giới.

Vì vậy, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục cần tiên phong trong đổi mới tư duy, phương pháp quản trị; xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, chuẩn đạo đức, giàu khát vọng cống hiến; đặc biệt là quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường và động lực để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành nguồn lực tinh hoa, chủ nhân tương lai của đất nước.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen của Thủ tướng cho các học sinh đạt giải

Đối với các em học sinh, Phó Chủ tịch nước cho rằng, thành tích mà các em đạt được hôm nay không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn là niềm tin vào tương lai của đất nước. Vì vậy, các em phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn: “Từ kết quả hôm nay thì mỗi em với những kiến thức, kỹ năng mà mình đã được trang bị đến nay, đặc biệt là tham gia các đấu trường quốc tế, hiểu được quốc tế rồi thì các em sẽ có những định hướng, những cái suy nghĩ và nắm bắt được xu thế hiện nay của thời đại như thế nào, hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển của đất nước mình như thế nào và hiểu được khả năng của mình như thế nào… để tìm ra hướng đi cho mình hết sức là đúng đắn. Thứ hai là mong rằng các em phải trở thành những người chia sẻ, hợp tác và dẫn dắt. Thứ ba, đó là dẫn dắt, tức là hỗ trợ truyền cảm hứng tạo điều kiện cho các bạn khác đam mê nghiên cứu và tạo ra những lớp trẻ tài năng như các em”.

Đại diện các học sinh đạt giải cao chia sẻ tại buổi gặp mặt

Tác giả: Việt Cường

Nguồn tin: vov.vn