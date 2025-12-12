Bắt nghi phạm bắn chết người phụ nữ ở Đồng Nai, thu giữ súng và gần 600 viên đạn

Nguyễn Văn Dương - nghi phạm dùng súng hơi bắn chết người phụ nữ ở Đồng Nai do mâu thuẫn - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ngụ phường An Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Dương là nghi phạm sát hại bà Trần Thị Xuân Trang, 53 tuổi, ngụ phường An Lộc, vào đêm 6-12.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với bà Trang từ trước nên Dương nảy sinh ý định sát hại đối phương.

Để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng tháng 8-2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn.

Khoảng 22h tối 6-12, Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Trang. Khi người phụ nữ này ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ.

Mặc dù được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bà Trang đã tử vong do vết thương quá hiểm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường An Lộc và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời, công an cũng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tập trung lực lượng tiến hành truy xét và nhanh chóng bắt được thủ phạm gây án.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng hơi, 592 viên đạn chì cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Tang vật công an thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tối 6-12, bà Trang đang ở trong nhà tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc thì nghe tiếng kính vỡ phía cửa trước nhà. Khi bà Trang ra xem thì bất ngờ la lớn rồi gục xuống hiên nhà.

Nghe tiếng la thất thanh của bà Trang, người thân chạy ra thì thấy nạn nhân nằm bất động, ở cổ có vết thương chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, người thân hô hoán hàng xóm cùng đưa bà Trang đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sáng 11-12 do vết thương quá nặng.

