Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo các phần tử tham nhũng trong quân đội

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, phát biểu trước các đại biểu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc ngày 7/3, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Không có chỗ trong quân đội cho những kẻ bất trung với Đảng, cũng như không có chỗ cho các phần tử tham nhũng”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tăng cường giám sát trong các lĩnh vực trọng yếu như dòng tiền, việc thực thi quyền lực và kiểm soát chất lượng, trong bối cảnh nước này chuẩn bị thông qua kế hoạch phát triển 5 năm mới vào cuối tháng.

Sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba năm 2023, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn trong quân đội và bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến dịch này đã dẫn tới việc cách chức một số thành viên của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) cùng hàng chục tướng lĩnh cấp cao. Trong năm 2023, hai cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc cũng bị khai trừ khỏi Đảng.

Đầu năm nay, chính quyền Trung Quốc tiếp tục mở cuộc điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã tăng cường nỗ lực tuyển mộ người cung cấp thông tin trong PLA, phát hành các quảng cáo bằng tiếng Trung nhắm tới những quân nhân có khả năng tiếp cận thông tin quân sự nhạy cảm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án động thái này, cho rằng đây là hành động “xâm nhập và phá hoại” từ các thế lực chống Trung Quốc ở nước ngoài.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: baotintuc.vn