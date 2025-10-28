Cướp giật tài sản còn đâm 2 người bị thương

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Thới Sơn (Đồng Tháp) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt giữ Phan Danh Tài, sinh năm 1983 về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 25/10, tại quán nước giải khát gần ngã ba Trần Ngọc Giải, Khu phố 10, phường Thới Sơn, Tài bán vé số cho chị H. và trong lúc khách đang chọn vé số thì Tài giật túi xách của chị H. rồi bỏ chạy.

Chị H. tri hô, 2 anh Võ Văn Hải và Lê Hoàng Thanh, cùng ngụ phường Thới Sơn đuổi theo, khống chế Tài đưa đến phường Thới Sơn bàn giao cho lực lượng công an xử lý. Tuy nhiên, trên đường, đối tượng bất ngờ lấy dao cất giữ trong người đâm 2 anh gây thương tích và chạy thoát.

Đối tượng Phan Danh Tài bị bắt giữ

Để kịp thời động viên, biểu dương tinh thần tích cực trong truy bắt đối tượng cướp giật tài sản, sáng 26/10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến Bệnh viện Quân y 120 thăm hỏi sức khỏe, trao 6 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 anh Võ Văn Hải và Lê Hoàng Thanh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau 2 ngày, lượng Cảnh sát hình sự - công an tỉnh Đồng Tháp và công an phường Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Tài, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

