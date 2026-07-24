Trưởng Đại diện UNESCO và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam ghi sổ Vàng

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ghi lưu bút

Lưu bút Sổ vàng tại Khu di tích Kim Liên, Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ niềm và vinh dự và tự hào khi được đến thăm quê Bác và khu lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được chứng kiến một Việt Nam đang mạnh mẽ bước trên con đường phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực vì Việt Nam và các đối tác nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác và cùng nhau tiến về phía trước.

Đoàn đại biểu tham quan và tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Kim Liên

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn