Bắt giữ cán bộ địa chính xã lừa đảo chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Nguyễn Đức Cường (SN 1983, trú tại thôn Cống Thôn, xã Phù Đổng, Hà Nội) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại phường Long Biên và xã Phù Đổng, Hà Nội năm 2021-2023.

Đối tượng Nguyễn Đức Cường

Quá trình điều tra xác định từ năm 2021 -2023, Nguyễn Đức Cường nguyên là công chức địa chính xã Phù Đổng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được đất công, làm sổ đỏ hoặc đính chính hình thể thửa đất...đối với các thửa đất không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 10,5 tỷ đồng của 8 bị hại.

Để đảm bảo giải quyết triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại bị Nguyễn Đức Cường chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để được giải quyết theo pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều tra viên thụ lý vụ án Đào Quang Huy, số điện thoại 0941028866.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: anninhthudo.vn