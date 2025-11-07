Bộ Ngoại giao: Khoảng 70 người Việt chạy từ các ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo ngày 6-11 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Sẽ hỗ trợ đưa công dân về nước

"Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22-10, có khoảng 70 công dân Việt Nam đã chạy từ Myanmar sang Thái Lan, do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét những cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6-11.

Tuổi Trẻ Online trước đó đã gửi câu hỏi, đề nghị Bộ Ngoại giao xác minh và cung cấp thêm thông tin về vụ việc này.

Cụ thể theo truyền thông Thái Lan ngày 26-10, quân đội Myanmar đã cho phá hủy một số khu phức hợp sát biên giới Thái Lan. Các khu phức hợp này được cho là địa điểm hoạt động của các nhóm lừa đảo trực tuyến. Điều này dẫn tới một làn sóng vượt biên giới từ Myanmar sang Thái Lan.

Cũng theo truyền thông Thái Lan, trong số những người vượt biên sang Thái Lan và bị bắt giữ có hơn 100 công dân Việt Nam cùng công dân nhiều nước khác.

Tại họp báo ngày 6-11, bà Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc và xác minh thông tin để có các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật sở tại cũng như Việt Nam.

"Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đại sứ quán và các đơn vị liên quan ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất", bà Hằng nói thêm.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân cảnh giác trước những lời mời "việc nhẹ lương cao" và tìm hiểu kỹ thông tin để tránh bị lừa đảo.

Việt Nam hợp tác với các nước để chống lừa đảo trực tuyến

Cũng tại họp báo ngày 6-11, khi được hỏi về bình luận của Việt Nam trước phóng sự của một đài truyền hình Hàn Quốc cho rằng Việt Nam có thể trở thành điểm nóng tội phạm lừa đảo trực tuyến, bà Hằng cho biết "không bình luận câu hỏi mang tính phỏng đoán".

Trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

Việt Nam cũng đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng, với minh chứng gần đây nhất là việc thúc đẩy thông qua và tổ chức lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng.

Cũng theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại các nước.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn