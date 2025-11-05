Vợ đại gia bị truy tố vì lừa đảo 9100 tỷ đồng vào đúng ngày sinh nhật Khánh Phương

Mới đây, VKSND thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Trong đó, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Vũ Thị Thuý còn được biết đến là vợ của ca sĩ Khánh Phương.

Sau khi thông tin này gây xôn xao, động thái của Khánh Phương cũng được nhiều người quan tâm. Vào thời điểm cơ quan chức năng ban hành việc chính thức truy tố bà Vũ Thị Thuý thì tài khoản Fanpage của Khánh Phương vẫn hoạt động bình thường. Trước đó ít giờ, nam ca sĩ có bài đăng: "Nhanh quá, thấm thoắt đã 1 năm rồi, lại đến 4/11, vẫn chưa thấy sự bùng nổ cho bản thân. Thôi thì vẫn phải cố gắng hơn nữa. Hy vọng năm nay sẽ tốt hơn, giỏi hơn và ngoan hơn". Ngày 4/11 cũng chính là sinh nhật lần thứ 44 của Khánh Phương.

Thời gian qua Khánh Phương vẫn hoạt động showbiz, thường xuyên cập nhật cuộc sống trên MXH. Vào ngày 2/11, Khánh Phương còn xuất hiện trong sự kiện Miss Cosmo TP.HCM với tư cách khách mời. Từ khi vợ dính vào ồn ào, Khánh Phương hạn chế chia sẻ về gia đình.

Chia sẻ gây chú ý của Khánh Phương vào chiều 4/11

Lần xuất hiện gần nhất của Khánh Phương là ở sự kiện Miss Cosmo TP.HCM

Vài năm qua, Khánh Phương rất ít nhắc về vợ hay gia đình trước công chúng

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM, trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững vàng khi cha mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Khánh Phương bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2001 khi cùng lập nên nhóm nhạc MP5. 3 năm sau nam ca sĩ tách hoạt động solo và bắt đầu nổi tiếng sau hit Chiếc khán gió ấm. Tiếp đà thành công, nam ca sĩ liên tục ghi dấu với loạt hit như Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng… và thành cái tên gây bão cuối thập niên 2000.

Vài năm trở lại đây, Khánh Phương vừa ca hát vừa kinh doanh. Hồi tháng 6/2023, nam ca sĩ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu. Cụ thể Khánh Phương đã mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01, tăng sở hữu từ 0% lên 45,5%. Ngày 23/12/2022, anh mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán ra 21.800 đơn vị, nâng sở hữu tại thời điểm đó từ 24,69% lên 25,81%. Cả hai lần giao dịch, Khánh Phương đều không đăng ký chào mua công khai.

Vì các lỗi trên, Khánh Phương bị phạt 150 triệu đồng, buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, Khánh Phương còn bị phạt thêm 95 triệu đồng do không báo cáo HNX khi trở thành cổ đông lớn của SJC ngày 14/10/2022 và nhiều lần giao dịch cổ phiếu SJC làm thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không công bố thông tin.

Vào tháng 10/2023, ca sĩ Khánh Phương từng livestream chia sẻ về thông tin liên quan tới chuyện tài chính, kinh doanh. Cụ thể, anh cho hay: "Trong việc điều hành, cách thức huy động vốn, bản thân tôi chỉ biết sơ sài chứ không tham gia hay liên quan đến cách thức hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, với tư cách là người có liên quan đến chủ tịch công ty là chị T., tôi sẽ tự giác phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp những thông tin cần thiết. Đó là trách nhiệm của một người công dân, hơn hết tôi là người của công chúng nên chắc chắn tôi phải thực hiện trách nhiệm công dân của mình".

Khánh Phương từng bị phạt liên quan đến cổ phiếu

Hồi tháng 9/2025, Khánh Phương - thành viên của Ngũ Hổ Tướng vướng ồn ào liên quan đến MV nghi quảng cáo cá độ. Liên quan đến sự việc này, trong một sự kiện mới đây, Khánh Phương nói: "Vụ việc đã xử lý xong rồi, hi vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Đây sẽ là bài học lớn cho cả nhóm và riêng với Khánh Phương".

Khánh Phương dính ồn ào liên quan đến nhóm Ngũ Hổ Tướng

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn