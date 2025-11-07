Ấn Độ hồi hương công dân vừa thoát khỏi các ổ lừa đảo trực tuyến ở Myanmar

Chuyến bay hồi hương công dân Ấn Độ đầu tiên xuất phát từ Thái Lan mang theo 270 người diễn ra sáng 6/11. Những người này nằm trong tổng số hơn 450 người Ấn Độ được giải thoát sau một cuộc đột kích của quân đội Myanmar hồi tháng trước vào khu phức hợp KK Park ở ngoại ô thành phố Myawaddy, gần biên giới Thái Lan. Nơi đây từ lâu được biết đến là căn cứ của các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp. Cuộc đột kích của Quân đội Myanmar đã khiến hàng trăm lao động mang nhiều quốc tịch, bao gồm cả những người Ấn Độ, phải trốn qua biên giới sang Thái Lan.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Thiếu tướng Maitree Chupreecha, người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của Thái Lan, một máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ đã khởi hành với một nhóm gồm 270 công dân đầu tiên. Dự kiến một chuyến bay khác khởi hành vào cuối ngày 6/11; trong khi những người Ấn Độ còn lại dự kiến ​​sẽ được hồi hương vào ngày 10/11.

Hồi tháng 3 năm nay, chính quyền Ấn Độ đã thực hiện một nhiệm vụ tương tự: đưa 549 công dân về nước sau một cuộc trấn áp tội phạm mạng trước đó dọc theo khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar.

Những ngày qua, cơ quan chức năng Thái Lan đã thiết lập các khu trại lánh nạn tại thành phố Mae Sot sát biên giới Myanmar để tiếp nhận hơn 1.500 người từ 28 quốc gia vừa trốn thoát khỏi trung tâm lừa đảo trực tuyến KK Park ở bên kia biên giới.

Khu vực Đông Nam Á đã nổi lên là một trung tâm toàn cầu về lừa đảo trực tuyến. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm ước tính rằng các tổ chức tội phạm quy mô lớn trên khắp Myanmar, Campuchia và Lào tạo ra gần 40 tỷ USD mỗi năm. Nhiều nạn nhân bị buôn bán hoặc bị dụ dỗ bằng những lời hứa về công việc hợp pháp, chỉ để bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại hoặc mạng xã hội bằng các chiêu thức liên quan đến tình cảm, đầu tư gian lận và cờ bạc.

Tác giả: Phan Tùng

Nguồn tin: vov.vn