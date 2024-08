Bắt giam Phó giám đốc cùng kế toán công ty xây dựng trốn thuế hàng trăm triệu đồng

Cơ quan công an khởi tố Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Phú Tuấn (TP Tuyên Quang). Ảnh: Công an TP Tuyên Quang

Ngày 11/8, Công an TP Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can tại Công ty TNHH một thành viên xây dựng Phú Tuấn (TP Tuyên Quang) liên quan đến hành vi trốn thuế.

Cụ thể, Hà Ngọc Tân, SN 1980, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Phú Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc.

Đoàn Thị Hồng Nga, SN 1988, Kế toán công ty bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến năm 2023, Hà Ngọc Tân đã chỉ đạo Đoàn Thị Hồng Nga lập khống nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng từ để kê khai thuế không đúng thực tế, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ Tân và Nga đã thông đồng để trốn thuế số tiền trên 360 triệu đồng.

Công an TP Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Đức Hạnh - Minh Sơn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn