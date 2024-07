Bắt giam Trưởng phố bán đất nghĩa trang

Pháp luật

Chiều ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Đại Thắng tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.