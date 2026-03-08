Giá xăng dầu vọt lên, nhà xe nói 'không kham nổi', rục rịch tăng cước phí

Người dân đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở trung tâm Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) lúc chiều tối 7-3 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, ngay khi giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng mạnh lúc chiều 7-3, nhiều đơn vị vận tải cho biết phải tính toán tăng ngay cước phí để tránh tổn thất nặng.

Vận tải "gồng mình" với giá xăng dầu tăng vọt

Là đơn vị vận tải hàng hóa tuyến Phan Thiết - TP.HCM lâu năm, anh Mai Kỳ Thắng chỉ biết thở dài khi nhắc đến việc giá xăng dầu từ chiều 7-3 tăng "đỉnh nóc kịch trần".

Theo anh Thắng, ngay từ đầu tháng 3-2026, khi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thu phí chính thức, một chiếc xe tải loại "bốn giò" của anh Thắng phát sinh gần 1 triệu đồng tiền chi phí.

"Với việc trả phí cao tốc, một chuyến hàng của tôi đã giảm gần một nửa lợi nhuận. Nhưng đó là tôi tính lúc có đủ hàng cho xe chạy, chứ thông thường khoảng 60% công suất tải thôi. Chỉ nhiêu đó đã thấy xe tôi chạy một chuyến về là không dư được chi phí, do phải vận hành cả hệ thống", anh Thắng nhẩm tính.

Nay anh Thắng phải đón nhận đợt tăng giá dầu cao chưa từng có. "Nếu như những lần tăng trước chỉ từ vài trăm đến vài nghìn đồng/lít thì tôi sẽ điều chỉnh từ từ giá cước hoặc cố cầm chừng để níu chân bạn hàng qua giai đoạn khó khăn. Còn lần này tăng đột ngột lên gần 10.000 đồng/lít, chắc chắn chúng tôi không kham nổi, phải tính ngay vào việc tăng cước phí" - anh chia sẻ.

Với giá xăng dầu tăng vọt như vậy, anh Thắng tính mỗi tấn hàng phải tăng ít nhất 100.000 đồng mới khỏa lấp được cước phí. "Hiển nhiên, bạn hàng sẽ là người thấm đòn nhất trong việc tăng cước phí này. Nhưng làm vận tải như tôi không còn cách khác", anh Thắng trải lòng.

Tàu cá nặng thêm chi phí

Không dễ tăng cước nhanh như anh Thắng, anh Phạm Văn Niên - chủ hãng xe Tân Niên (chuyên chở hành khách từ Đồng Nai đi các tỉnh Tây Nguyên), cho biết phải gánh lỗ trong vài ngày tới với đợt tăng giá dầu này.

Theo anh Niên, hành khách đi xe đã đặt vé từ trước và vé xe bán ra có sự kiểm soát nghiêm của các cơ quan chức năng, không phải thích tăng giá là có ngay.

"Vì vậy, trong lúc chờ được các cơ quan nhà nước chấp nhận việc tăng giá vé, tôi phải bù lỗ mấy ngày liền vì khách đã đặt xe đi", anh Niên nói.

Anh Niên cho biết thêm, những ngày qua xe của anh đổ dầu gặp không ít khó khăn do các cây xăng chỉ bán giới hạn. Trước đây đổ một lần là chạy cho cả chuyến, những ngày qua phải đổ 4 - 5 lần mới đủ chuyến đi. Mỗi cây xăng chỉ cho đổ từ 1 - 1,5 triệu đồng/lần.

Không chỉ ngành vận tải trên bờ bị tác động ngay tức khắc bởi giá xăng dầu tăng mạnh, các chủ tàu cá ở vùng Bình Thuận cũ cũng bắt đầu tính toán lại các chuyến ra khơi của mình trong giai đoạn này.

Ông Đỗ Văn Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Bích Thanh ở Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (chuyên thu mua mặt hàng hải sản vùng Bình Thuận cũ), cho rằng giá dầu tăng mạnh như vậy thì ngư dân đánh bắt cầm chắc lỗ vốn.

"Giai đoạn này tàu nào lỡ đang chạy, hoặc còn số dầu cũ thì phải làm cho hết chuyến mới về. Còn với giá dầu như hiện tại, ngư dân phải tính toán kỹ từng chuyến ra khơi để không bị lỗ vốn", ông Thanh nhận định.

