Tăng cường tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu và khai thác IUU trên vùng biển tỉnh Nghệ An

Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Chi cục Hải quan khu vực XI) tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện hoạt động trên vùng biển Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Theo kế hoạch, các đợt tuần tra được tổ chức từ ngày 17 đến 31/12/2025, mỗi đợt kéo dài từ 3 đến 5 ngày, căn cứ tình hình thực tế trên biển để điều chỉnh thời gian và phạm vi triển khai. Sau mỗi đợt, hai đơn vị tiến hành đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và xây dựng phương án cho các đợt tuần tra tiếp theo.

Phạm vi tuần tra tập trung trên vùng biển từ khu vực giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh đến giáp ranh tỉnh Thanh Hóa, trọng điểm là các khu vực cảng biển và tuyến vận tải có nguy cơ vi phạm cao như: cảng Cửa Lò, cảng Vissai, cảng Đông Hồi. Đối tượng kiểm soát là các phương tiện, hàng hóa có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép; các mặt hàng trọng điểm gồm xăng dầu, than, khoáng sản, phân bón, ma túy và các loại hàng hóa cấm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đối với ngư dân, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản trái phép, sử dụng ngư cụ bị cấm hoặc tiếp tay cho buôn lậu.

Trong quá trình tuần tra, hai lực lượng phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin nghiệp vụ trên bờ và trên biển; tăng cường quan sát, kiểm soát các tàu thuyền ra, vào cảng, hoạt động trên các tuyến biển nội địa và quốc tế. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng tuần tra tổ chức tiếp cận, kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền của từng lực lượng.

Song song với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, các tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân, vận động nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển pháo, khai thác cát, sỏi trái phép; chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU.

Việc phối hợp tuần tra giữa Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và lực lượng Hải quan nhằm chủ động giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: Báo Biên Phòng