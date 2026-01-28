Nhiều trường đại học chi tiền tỉ lì xì, tặng quà sinh viên dịp Tết Bính Ngọ

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM triển khai nhiều gói hỗ trợ, tặng quà, lì xì sinh viên khó khăn về quê ăn Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Những ngày giáp Tết, khi dòng người tất bật trở về quê sum họp, không ít sinh viên vẫn ở lại thành phố vì hoàn cảnh khó khăn, đường xa hoặc thiếu điều kiện kinh tế. Thấu hiểu điều đó, nhiều trường đại học trên cả nước đã chủ động chi tiền tỉ để lì xì, tặng quà, hỗ trợ vé xe và tổ chức các chương trình Tết sum vầy, mong mang đến cho sinh viên một mùa xuân đủ đầy, ấm áp và không ai bị bỏ lại phía sau.

Tiền lì xì không lớn, nhưng là sự động viên ấm áp đầu xuân

ThS Nguyễn Huyền Minh - Trưởng phòng truyền thông và quan hệ đối ngoại Trường đại học Ngoại thương - cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trường quyết định chi hơn 1,5 tỉ đồng để lì xì cho toàn bộ sinh viên chính quy.

Theo đó, khoảng 15.000 - 16.000 sinh viên chính quy của trường sẽ được nhận mức lì xì Tết 100.000 đồng/người. Khoản chi này nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ và đã được trường duy trì nhiều năm qua như một hoạt động thường niên.

"Nhà trường thực hiện trước kỳ nghỉ Tết để mỗi sinh viên đều cảm nhận được không khí Tết đến - xuân về. Tiền mừng tuổi được chuyển khoản thông qua lớp trưởng. Ngày mai 29-1 là chương trình chính Tết sum vầy tại trụ sở Hà Nội. Số tiền không lớn nhưng là sự động viên, sẻ chia đầu năm mới", ông Minh chia sẻ.

Ngoài ra, khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập còn được nhận "học bổng khuyến khích" trị giá 2 triệu đồng/suất, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức hỗ trợ sinh viên dịp Tết năm nay của Trường đại học Ngoại thương dự kiến lên đến 2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trường duy trì chương trình Tết sum vầy tại Hà Nội và các cơ sở, tăng cường gắn kết giữa giảng viên, sinh viên và sinh viên quốc tế.

Tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, anh Lê Văn Hoàng - Bí thư Đoàn trường - cho biết nhà trường triển khai nhiều gói hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê ăn Tết. Cụ thể, 200 vé xe và 200 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho "Chuyến xe mùa xuân"; 300 phần quà lì xì 500.000 đồng/phần cho sinh viên khó khăn; 20 suất tiền mặt trị giá 3 triệu đồng/suất dành cho sinh viên đặc biệt khó khăn; 10 suất quà Tết cho cán bộ Đoàn - Hội có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất) và 10 phần quà 500.000 đồng/phần cho sinh viên ở lại ký túc xá dịp Tết.

Trường đại học Công Thương TP.HCM cũng tặng quà Tết trị giá 200.000 đồng/sinh viên cho khoảng 50 sinh viên ở lại ký túc xá và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vé xe, quà Tết và những mùa xuân không bị bỏ lại phía sau

Ở miền Trung, TS Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường đại học Đông Á (Đà Nẵng) - cho biết trường đã trao 350 vé xe Tết với tổng trị giá 70 triệu đồng cho sinh viên khó khăn khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, trường dành 300 triệu đồng hỗ trợ gần 200 sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng trong các đợt thiên tai, bão lũ năm 2025.

"Nguồn kinh phí được trích từ sự đóng góp của thầy cô trong trường, sự đồng hành của doanh nghiệp và các hoạt động gây quỹ sáng tạo của sinh viên, với mong muốn mang thêm nhiều ‘vé yêu thương’ để các em được về nhà đón Tết", bà Đào nói.

Hồng Thị Trúc Giang - sinh viên năm 3 Trường đại học Đông Á, quê Đắk Lắk - xúc động chia sẻ: "Đây là năm thứ hai tôi nhận được vé xe Tết từ chương trình của trường. Vé xe Tết là sự hỗ trợ rất thiết thực, giúp sinh viên ở xa nhà như tôi có cơ hội sum vầy cùng gia đình", Giang nói.

TS Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường đại học Đông Á - lì xì đầu năm, hỗ trợ sinh viên vùng lũ miền Trung - Ảnh: N.T.

Tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành, trong bối cảnh nhiều sinh viên không thể về quê do điều kiện kinh tế, trường tổ chức chương trình "Sinh viên đón Tết xa nhà". Gần 200 sinh viên được nhận quà Tết kèm bao lì xì, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 160 triệu đồng.

Trường đại học Công nghệ TP.HCM và Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng tặng quà hiện vật thiết thực cùng vé xe, vé tàu cho sinh viên vùng sâu vùng xa và tổ chức chương trình Tết xa nhà cho sinh viên khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng trao 150 suất quà Tết đặc biệt, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tất cả sinh viên của trường còn được tặng một phần quà Tết là đồng hồ treo tường mang thiết kế riêng, với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức chương trình "HIU gắn kết - Tết an vui" tặng quà cho sinh viên - Ảnh: P.P.

Trong khi đó, Trường đại học Văn Lang triển khai chương trình "Ăn Tết xa nhà", lì xì và tặng quà Tết cho sinh viên không về quê, đồng thời Đoàn - Hội Sinh viên trường kêu gọi tổ chức "Chuyến xe yêu thương" đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp sinh viên đón một cái Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp và trọn vẹn hơn.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn