Thông tin mới nhất về chấn thương của Hiểu Minh

Hiểu Minh là trung vệ thép của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, cầu thủ này dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được đưa tới bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng chấn thương. Tại đây, đội ngũ bác sĩ và các chuyên gia tiến hành hội chẩn, thống nhất phương án điều trị tối ưu cho cầu thủ sinh năm 2004.

Sau khi hoàn tất quá trình thăm khám, Hiểu Minh xuất viện và trở về nhà nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Theo kế hoạch, anh sẽ di chuyển vào TP.HCM để thực hiện phẫu thuật và tiếp tục điều trị chấn thương theo phác đồ đã được thống nhất trước đó.

Hiểu Minh dính chấn thương là mất mát lớn của U23 Việt Nam cũng như CLB PVF CAND. Với chấn thương này, trung vệ sinh năm 2004 sẽ phải rời ra sân cỏ từ 6 tới 9 tháng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn