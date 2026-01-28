Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01/2026

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2026.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn trình bày Danh mục dự thảo Nghị quyết năm 2026

Năm 2025, UBND tỉnh đề nghị xây dựng 72 nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL). Đến nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 48 Nghị quyết QPPL; 24 Nghị quyết đề xuất lùi thời gian trình hoặc rút khỏi danh mục.

UBND tỉnh có 43 đề nghị xây dựng nghị quyết cá biệt (gồm đề nghị từng nghị quyết cụ thể và đề nghị đối với nhóm nghị quyết như: Nghị quyết về chủ trương đầu tư, Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất, rừng...). Đến nay, đã có 82 nghị quyết cụ thể đã được ban hành; có 08 nghị quyết cá biệt xin lùi thời gian trình HĐND tỉnh do chưa đảm bảo tiến độ hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị hàng tháng phải báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết vào giao ban Thường trực HĐND tỉnh; thường xuyên cập nhật các chủ trương của Trung ương để tham mưu ban hành dự thảo Nghị quyết kịp thời

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị rà soát lại danh mục và thời gian trình các dự thảo Nghị quyết

Năm 2026, UBND tỉnh đề nghị xây dựng 40 dự thảo Nghị quyết QPPL, trong đó: 11 nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư, kinh tế - xã hội, tài chính, thương mại, dịch vụ; 06 nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 03 nghị quyết lĩnh vực văn hóa; 03 nghị quyết lĩnh vực giáo dục; 02 nghị quyết thuộc lĩnh vực y tế; 04 nghị quyết lĩnh vực thanh tra, nội vụ; 02 nghị quyết thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng; 04 nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; 03 nghị quyết thuộc lĩnh vực tư pháp; 02 nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề xuất ban hành 22 Nghị quyết cá biệt, chủ yếu là các nghị quyết có tính chất định kỳ.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động tháng 01, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 02/2026 của Thường trực HĐND tỉnh; công tác dân nguyện tháng 01/2026 của Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa trình bày báo cáo hoạt động tháng 01/2026

Trong tháng 01, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 12/2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; các kết luận sau giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo lựa chọn nội dung, xây dựng Chương trình giám sát năm 2026 của Thường trực HĐND tỉnh; Chương trình giám sát, khảo sát năm 2026 của các Ban HĐND tỉnh.

Phân công Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại các điểm bầu cử các xã, phường; chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích, trả lời, giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kịp thời khai thác tin, bài về các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh và cả nước, trong đó tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp nhận, biên tập các tin, bài viết đăng tải lên Trang TTĐT, thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, đã phối hợp chuẩn bị đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia tại tỉnh Nghệ An đợt I; tham gia các Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, phường (đợt 1), tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và chỉ đạo người ứng cử tại các cơ quan HĐND tỉnh nộp hồ sơ ứng cử, triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu việc xây dựng dự thảo Nghị quyết phải căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các văn bản QPPL; các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, phải quy định thời gian cụ thể trình dự thảo Nghị quyết để xem xét.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm việc với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát lại danh mục dự thảo Nghị quyết; hoàn thiện danh mục dự thảo Nghị quyết trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 2/2026.

Trong tháng 2/2026, đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh; kết luận giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tham dự phiên tiếp công dân thường kỳ của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh.

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến nhất là những đơn thư đến nay chưa nhận được văn bản trả lời về việc giải quyết hoặc tuy đã nhận được văn bản nhưng vụ việc chưa giải quyết xong. Ban hành công văn đôn đốc các cơ quan liên quan để xử lý đơn của công dân đúng thời hạn quy định.

Kịp thời khai thác tin, bài về các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh và cả nước; tiếp nhận, biên tập các tin, bài viết đăng tải lên Trang Thông tin điện tử, thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh; hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các hoạt động mừng đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tăng cường tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tập trung hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử của Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2030…

Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031…

