Nữ nghệ sĩ từng thưởng Tết khủng cho hơn 200 nhân viên, tặng xe hơn 700 triệu đồng là ai?

Nhắc đến Việt Hương, khán giả không chỉ nhớ đến một nghệ sĩ duyên dáng, hoạt động bền bỉ suốt nhiều năm mà còn ấn tượng với bởi giàu có, sở hữu cơ ngơi đồ sộ. Bên cạnh nghệ thuật, Việt Hương còn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, mỗi dịp cuối năm, những câu chuyện xoay quanh việc cô thưởng Tết "không phải dạng vừa" cho nhân viên luôn khiến cộng đồng mạng chú ý.

Nghệ sĩ Việt Hương vừa hoạt động showbiz vừa làm kinh doanh suốt nhiều năm qua. Ảnh: FBNV.

Những ngày cận Tết, thông tin Việt Hương từng chi số tiền lớn để thưởng cho nhân viên bất ngờ hot trở lại. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô có hơn 200 nhân viên và công nhân làm việc trong nhiều mảng như sân khấu, tổ chức sự kiện, tiệm bánh, mỹ phẩm… Mỗi năm, việc thưởng Tết đều được cô tính toán kỹ lưỡng, dựa trên hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành mục tiêu và thâm niên gắn bó của từng người.

Vợ chồng Việt Hương có cuộc sống đầy đủ, giàu có sau nhiều năm hoạt động. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý nhất là việc Việt Hương từng thưởng cho một nhân viên xuất sắc chiếc ô tô trị giá hơn 700 triệu đồng. Trước đó, cô cũng không ít lần khiến dư luận bất ngờ khi tặng xe cho nhân viên lâu năm hoặc đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí đám cưới cho những người đã gắn bó với mình nhiều năm.

Chia sẻ về quan điểm đãi ngộ, Việt Hương cho biết mỗi nhân viên đều có mức thưởng Tết khác nhau, tùy vào việc đạt mục tiêu công việc và thời gian gắn bó. Nữ nghệ sĩ cho rằng chính sự công bằng và ghi nhận đúng nỗ lực là lý do giúp cô giữ được nhiều nhân viên trung thành suốt hơn một thập kỷ.

Việt Hương sinh năm 1976 tại Tp.HCM, cô có tuổi thơ không mấy êm đềm khi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và sớm chứng kiến biến cố gia đình. Từ nhỏ, cô đã phải bươn chải với nhiều công việc, từ đi hát tại nhà hàng, quán ăn đến làm lao động tay chân để phụ giúp mẹ. Hiện tại, ngoài nghệ thuật và kinh doanh, Việt Hương còn có thêm nguồn thu từ bất động sản.

Cơ ngơi hoành tráng của vợ chồng Việt Hương và con gái đang sinh sống. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 50, nghệ sĩ Việt Hương vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Cô xuất hiện trên sân khấu, tham gia các chương trình giải trí, đồng thời tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh. Dù sở hữu khối tài sản lớn, Việt Hương vẫn sống giản dị, không phô trương. Cuộc sống của nữ nghệ sĩ xoay quanh công việc, gia đình và những người cộng sự thân thiết.

