Ngôi nhà đẹp từng "minlimet" ở Nghệ An khiến nhiều người trầm trồ

Tổng quan ngôi nhà của chị Quỳnh Trang tại thành phố Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An.
Phòng khách được thiết kế tối giản nhưng sang chảnh và tràn ngập ánh nắng
Góc nhỏ ở phòng khách nơi mà cả gia đình chị Quỳnh Trang sẽ quây quần sau một ngày làm việc
Phòng ngủ với tông xanh mát mắt
Không gian sống đầy ánh sáng
Góc cầu thang nơi gia chủ có thể thỏa thích trang trí bình hoa, quả theo ý của mình
Góc để đồ lạ và đẹp mắt
Đơn vị thiết kế và thi công nội thất của ngồi nhà là Công ty TNHH Kiến Trúc và xây dựng Samco
Sân thượng được tận dụng để trông rau xanh là nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho cả gia đình chị Trang
Không chỉ là nơi cung cấp rau, khu vườn nhỏ còn là nơi để giải tỏa stress cho chủ nhà sau những ngày làm việc
Tác giả: An Phạm
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn