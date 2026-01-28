Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Ngôi nhà đẹp từng "minlimet" ở Nghệ An khiến nhiều người trầm trồ

Trong ngôi nhà của mình, chị Quỳnh Trang (trú thành phố Vinh cũ) trang trí từng góc nhỏ theo sở thích cá nhân khiến cho ngôi nhà đẹp từng "minlimet". Khi hình ảnh về ngôi nhà được chia sẻ lên mạng, nhiều người trầm trồ khen ngợi với không gian sống sang, đẹp, tràn ngập ánh sáng và rau xanh.

Tổng quan ngôi nhà của chị Quỳnh Trang tại thành phố Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An.

Phòng khách được thiết kế tối giản nhưng sang chảnh và tràn ngập ánh nắng

Góc nhỏ ở phòng khách nơi mà cả gia đình chị Quỳnh Trang sẽ quây quần sau một ngày làm việc

Phòng ngủ với tông xanh mát mắt

Không gian sống đầy ánh sáng

Góc cầu thang nơi gia chủ có thể thỏa thích trang trí bình hoa, quả theo ý của mình

Góc để đồ lạ và đẹp mắt

Đơn vị thiết kế và thi công nội thất của ngồi nhà là Công ty TNHH Kiến Trúc và xây dựng Samco

Sân thượng được tận dụng để trông rau xanh là nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho cả gia đình chị Trang

Không chỉ là nơi cung cấp rau, khu vườn nhỏ còn là nơi để giải tỏa stress cho chủ nhà sau những ngày làm việc

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Công ty TNHH Kiến Trúc và xây dựng Samco ,tràn ngập ánh nắng ,ngôi nhà đẹp ,thiết kế tối giản ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP