Ô tô 7 chỗ cuốn người và xe máy vào gầm ở phố Khâm Thiên khiến một phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một ô tô 7 chỗ nhãn hiệu VinFast VF9 trong quá trình lùi xe bất ngờ cuốn người và xe máy vào gầm xe.

Nơi xảy ra vụ việc

Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực phố Khâm Thiên bị ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV