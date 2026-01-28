Cục CSGT nói về những trường hợp mờ biển số xe nhưng không bị phạt

Ngày 28-1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã thông tin về một số trường hợp phương tiện tham gia giao thông bị mờ biển số sẽ không bị xử phạt.

Chiếc xe tài xế N.V.H. bị xử phạt 23 triệu đồng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: M.X.H.

Theo Cục CSGT, trong quá trình tham gia giao thông trên đường xuất hiện các tình huống khiến biển số bị mờ chữ số như: thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn…, lái xe sẽ không bị xử phạt đối với hành vi: "điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số" do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Đối với các tình huống tài xế di chuyển liên tục trong quãng đường hành trình, thậm chí đi trên đường cao tốc thì không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số (sau khi gặp điều kiện khách quan làm biển số bị che phủ chữ, số trên biển), CSGT sẽ không xử phạt. Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, khuyến cáo lái xe cần làm sạch ngay biển số.

Lực lượng CSGT sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ, biết biển số bị che phủ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển.

Cục CSGT cho biết khi bị dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể giải trình với CSGT. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh (thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… ) trước khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

"Việc quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi để biển số bị che phủ mờ hoặc dán che biển số…, cũng để phòng tránh các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng và hệ thống giám sát không nhận biết được biển số xe để thực hiện vi phạm giao thông hoặc thực hiện tội phạm trên đường"- Cục CSGT nêu rõ.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-1, anh N.V.H. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30M-246.xx lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng, TP Hà Nội). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, phương tiện bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số. Sau đó, anh H. cho rằng hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt 900.000 đồng nên yêu cầu tổ CSGT lập biên bản đúng lỗi vi phạm của mình và quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc thu hút bình luận trái chiều, có ý kiến đồng tình, có người cho rằng trường hợp này chỉ nên nhắc nhở.

Đến sáng 27-1, anh H. đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để làm việc và cho biết trước đó 4 ngày, anh điều khiển ô tô nói trên đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau.

"Khi về đến Hà Nội, tôi biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp. Tuy nhiên, do bận công việc nên tôi chưa kịp đi rửa xe"- anh H. trình bày.

Cũng theo anh H., tại thời điểm được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng. Đến nay, sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh N.V.H. về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi vi phạm này, anh H. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động