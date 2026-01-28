Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị

Cùng đi có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; lãnh đạo các địa phương liên quan.

Tình trạng xả rác thải sinh hoạt tại khu vực công cộng, rác thải vật liệu xây dựng trên các vỉa hè đang tồn tại ở nhiều địa phương

Vào dịp cuối năm, người dân và phương tiện tham gia giao thông rất đông trên các tuyến đường đô thị

Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị; các đơn vị, địa phương cũng đã quan tâm đến công tác này, đặc biệt là việc đầu tư, nâng cấp các tuyến phố. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Thực tế cho thấy, tại nhiều tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng, trang trí chưa đồng bộ; vỉa hè một số đoạn xuống cấp, hư hỏng; tình trạng rác thải sinh hoạt, biển quảng cáo, tờ rơi dán tràn lan còn diễn ra phổ biến. Việc dừng, đỗ xe chưa đúng quy định, lộn xộn ở một số khu vực không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân, nhất là trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu đi lại, mua sắm tăng cao.

Buổi kiểm tra nhằm đôn đốc công tác chỉnh trang đô thị, nhất là việc hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ người dân đón Tết vui Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra việc trang trí tại điểm “cửa ngõ” phía Bắc Thành phố Vinh trước đây

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần lắp đặt đèn cao áp, trang trí hệ thống đèn led ở vị trí cầu vượt bến Xe Bắc Vinh

Lãnh đạo phường Vinh Hưng báo cáo về một số khó khăn trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương phải huy động lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây xanh, giải tỏa hành lang giao thông

Tại phường Vinh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra các tuyến đường lớn trên địa bàn: Tuyến đường Mai Hắc Đế, tuyến đường 72m. Đây là những tuyến đường mà dự báo dịp giáp Tết sẽ có sự gia tăng đột biến về người và phương tiện. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu phường Vinh Hưng tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông, không để người dân tái lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết. Tổ chức vệ sinh sạch sẽ dọc các tuyến đường Mai Hắc Đế, Quốc lộ 1A, đường 72 mét đoạn từ khu công nghiệp VSip đến cầu vượt đường sắt. Tập trung trang trí cờ hoa tạo thành từng cụm trên các trục đường lớn đảm bảo mỹ quan để đón Tết vui Xuân.

Trên tuyến đường Đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú đang cho trang trí cổng chào từ Sân bay di chuyển vào nội đô

Kiểm tra tại phường Vinh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận sự vào cuộc của địa phương trong công tác chỉnh trang đô thị, nhất là việc trồng hoa; lựa chọn địa điểm làm đường hoa tạo cảnh quan đón Tết tại khu vực đường 72m qua địa bàn

Phường Vinh Phú hiện đang tập trung thi công hệ thống đường điện ngầm để hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng phục vụ nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra quy hoạch các điểm trang trí hoa, pa nô, cờ phướn; đồng thời, lưu ý phường Vinh Phú về các điểm quy hoạch bán hoa, cây cảnh...

Kiểm tra tại phường Vinh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu phường khẩn trương trang trí hệ thống cổng chào, lắp đèn led, tỉa cây xanh tạo cảnh quan đẹp cho khu vực ngã tư sân bay Vinh. Cùng với đó, địa phương cần huy động lực lượng giải tỏa hành lang giao thông ở một số điểm như trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, dọc 2 bên đường 72 mét qua địa bàn. Đồng thời thực hiện việc trang trí đường hoa đẹp trên đại lộ Vinh – Cửa Lò tạo điểm nhấn cho đô thị Vinh đón Tết. Rà soát các tuyến đường trên địa bàn, nhất là đường Hải Thượng Lãn Ông nhằm đảm bảo giao thông đi lại của người dân được dễ dàng.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường Nguyễn Gia Thiều cần được sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu trước ngày 02/02/2026 phải thảm xong đoạn đường Phượng Hoàng để người dân đi lại thuận tiện

Tại phường Trường Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra đường Nguyễn Gia Thiều và đường Phượng Hoàng. Đây là 02 tuyến đường xuống cấp và thi công dở dang kéo dài. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã chỉ đạo phường cần có giải pháp khắc phục tạm đường Nguyễn Gia Thiều, sớm tháo gỡ khó khăn để thi công tuyến đường này. Đối với đường Phượng Hoàng, địa phương cần sớm hoàn thành việc thảm nhựa để đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải trang trí, tạo điểm nhấn tại các khu vực trung tâm đô thị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc lựa chọn hoa, cây cảnh, tổ chức đường hoa, các điểm check in, nhất là việc xây dựng, vị trí đặt linh vật Ngựa

Tại buổi kiểm tra này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng cần tập trung xử lý một số điểm ùn tắc; tăng cường lực lượng và tần suất kiểm tra tại các nút giao có đông lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông; xử phạt nghiêm các trường hợp dừng đậu, đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa sai quy định. Tổ chức lắp đặt hệ thống đèn cao áp tại các ngã tư lớn để đảm bảo an toàn giao thông về đêm.

Cùng với việc yêu cầu các địa phương huy động lực lượng cũng như phát động phong trào vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo môi trường sạch đẹp trên địa bàn đô thị. Lưu ý các địa phương, các ngành cần triển khai một cách đồng bộ, tránh tình trạng tái diễn vi phạm về môi trường, lấn chiếm hành lang giao thông... làm mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là trong dịp Tết.

