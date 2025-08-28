Xả súng ở trường học Mỹ: Chân dung nghi phạm "quái vật điên loạn"

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem xác nhận danh tính của nghi phạm, gọi Westman là một "quái vật điên loạn". Với bà Noem, "mức độ bạo lực này là không thể tưởng tượng được".

ABC News đã xem xét giấy phép lái xe của nghi phạm và xác nhận Westman là nữ, sinh ngày 17-6-2002.

Cũng theo ABC News, một tòa án quận ở bang Minnesota đã phê duyệt đơn xin đổi tên vào năm 2020 cho một trẻ vị thành niên sinh cùng ngày nêu trên, đổi tên từ Robert Westman thành Robin Westman. Đơn này giải thích rằng đứa trẻ "xác định mình là nữ và muốn tên của mình thể hiệu điều đó".

Cảnh sát cho biết Westman được cho là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng ngày 27-8. Thêm nữa, cảnh sát nói rằng Westman dường như không có tiền án tiền sự.

Lực lượng chức năng đang xem xét mọi thông tin để tìm ra động cơ vụ xả súng. Họ đã tìm thấy một "quả bom khói" tại hiện trường, nhưng không có chất nổ nào khác.

Ảnh chụp trên bằng lái xe của Robin Westman. Ảnh: ABC News

Xem xét các video trên YouTube

Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, các nhà chức trách đang điều tra một loạt video trên YouTube được cho là có liên quan đến Westman.

Hai video đăng tải vào sáng 27-8 đã bị YouTube gỡ bỏ, cho thấy một người đang lật qua hàng chục trang ghi chép đầy hình vẽ nguệch ngoạc về vũ khí, lời lẽ thô tục. Những ghi chép này được viết trong nhiều tháng, lặp lại nhiều lần các ám chỉ về giết chóc.

Theo phân tích của cơ quan thực thi pháp luật và ABC News, các video ghi lại nhật ký viết tay và vũ khí hạng nặng, cho thấy Westman có tư tưởng lộn xộn và theo chủ nghĩa hư vô sâu sắc.

Những ghi chép trong sổ và trên vũ khí, được viết bằng cách kết hợp chữ Cyrillic, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, cho thấy một loạt bất mãn, giận dữ và ý định làm hại bản thân cũng như người khác.

Ngoài ra, những bài viết này cũng có những ám chỉ rõ ràng đến các vụ xả súng học đường và nhiều kẻ xả súng khét tiếng khác.

Trong cuốn sổ, có một nhãn dán (sticker) ghi dòng chữ "bảo vệ bình đẳng" với lá cờ LGBTQIA và hình một khẩu súng. Khẩu súng có dòng chữ chống lại Israel.

Chiếm trọn một trang sổ tay là bức vẽ tay toàn cảnh bên trong một nhà thờ với những dãy ghế dài, có vẻ như là bố cục bên trong nhà thờ Annunciation.

Trong một video, kẻ xả súng nói về chứng trầm cảm và gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Trước những thông tin này, YouTube đã không phản hồi yêu cầu bình luận của ABC News.

Theo cảnh sát, vụ xả súng vào sáng 27-8 tại trường Công giáo Annunciation đã cướp đi sinh mạng của một bé 8 tuổi và một bé 10 tuổi khi nghi phạm xả súng qua cửa sổ nhà thờ.

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết nghi phạm tử vong tại hiện trường do tự sát bằng súng.

Ông O’Hara nói rằng nghi phạm tiếp cận bên hông tòa nhà và dùng súng trường bắn xuyên cửa sổ nhà thờ, tấn công các em nhỏ và những người đang ngồi trên ghế.

Westman mang theo một súng trường, một súng ngắn và một súng lục. Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã sử dụng cả ba khẩu súng, được mua hợp pháp "trong thời gian gần đây".

Phía cảnh sát cho biết nhiều vũ khí khác cũng đang được thu hồi từ những nơi cư trú "có liên quan đến kẻ xả súng".

Ông O’Hara nhấn mạnh vụ xả súng là "hành động bạo lực có chủ ý" và "hoàn toàn không thể hiểu nổi".

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động