Vượt đèn đỏ lại gặp CSGT, xe con lùi mất kiểm soát rồi gây va chạm

Một tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra ngày 19/1 tại đường Văn Cao, khu vực giao cắt với đường Thụy Khuê (Hà Nội), đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Video: Đỗ Dương / Facebook

Theo hình ảnh từ clip, chiếc taxi đã vượt qua vạch dừng khi tín hiệu đèn đỏ vẫn còn khoảng 15 giây. Sau đó, khi phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại ngã tư, tài xế vội vàng cho xe lùi lại, dẫn tới va chạm với ô tô đang dừng chờ đèn phía sau.

Video gây nên nhiều bức xúc, người dùng mạng xã hội phần lớn đều ủng hộ xử phạt nặng với phương tiện trên vì nhiều hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho người khác.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn