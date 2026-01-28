"Yêu" người yêu nhí đến có thai, 1 thanh niên bị bắt

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.C.M (SN 1998, trú phường Kon Tum) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố đối với L.C.M về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" - Ảnh Công an Quảng Ngãi

Theo kết quả điều tra, giữa L.C.M và một bé gái sinh năm 2013 (cùng trú phường Kon Tum) có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9-2025, giữa L.C.M và bé gái đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 24-10-2025, gia đình phát hiện bé gái này mang thai nên đến công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi của các bên liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm xảy ra vụ việc, bé gái chưa đủ 13 tuổi. Căn cứ quy định pháp luật, hành vi của L.C.M đã đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động