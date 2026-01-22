Thời gian:
Bầu trời bừng sáng trong buổi tổng duyệt pháo hoa nghệ thuật

Tối 21/1, bầu trời Mỹ Đình rực sáng trong chương trình tổng duyệt trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"

Tác giả: Đinh Phạm

Video: Sae Hien

Nguồn tin: znews.vn

