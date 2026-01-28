Nhiều giám đốc công ty môi trường bị bắt liên quan vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải

Công an TP Hà Nội cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn (Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội), Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội) và Nguyễn Tống Phương (Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội) để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa thuê, quản lý và sử dụng khoảng 2.300 m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng. Khu đất nông nghiệp trên không được cấp có thẩm quyền cho phép đổ thải.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Họa tìm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải vật liệu xây dựng có nhu cầu đổ trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của Họa, với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chuyến. Họa cho các xe ô tô chở trạc thải đổ vào ô đất nông nghiệp mà Họa thuê chủ yếu vào ban đêm. Khi các xe tải chở trạc thải đến khu đất của Họa, các lái tiến hành nâng ben và đổ trực tiếp rác xuống nền khu đất.

Bên ngoài Họa để kinh doanh cây cảnh, cho thuê gian hàng tập kết chậu hoa. Còn bên trong sẽ diễn ra các hoạt động tập kết, đổ chất thải rắn và không che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Khi chất thải đã đổ chất đống cao, Họa thuê người sử dụng xe cẩu nhỏ tiến hành san, gạt trạc thải ra toàn bộ bề mặt khu đất đến nay cao khoảng 2,5m. Sau đó, Họa mua đất thịt tại các công trường với giá 400.000 đồng/xe để đổ lên bề mặt lớp trạc thải và tiếp tục thuê người tiến hành san gạt, lấp lớp đất thịt trên bề mặt cao khoảng 1m.

Điều tra xác định tổng khối lượng chất thải bị đổ trộm lên đến 7.800 tấn.

Đối với ba giám đốc là Sơn, Hồng và Phương, điều tra xác định ba người này đã chỉ đạo lái xe vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp của Họa. Họ biết rõ khu bãi đất của Họa không được phép tiếp nhận xử lý chất thải song vẫn thực hiện hành vi trái pháp luật.

Điều tra xác định, công ty của Sơn đã đổ chất thải xây dựng từ các dự án vào khu đất nông nghiệp của Họa với giá 100.000 đồng một xe. Năm 2025, Sơn chỉ đạo lái xe đổ 289 chuyến chất thải xây dựng, mỗi chuyến khoảng 12 m3, tương đương hơn 3.800 tấn.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, công ty của Hồng đã đổ 612 chuyến vào bãi của Họa, tổng khoảng 6.700 tấn. Còn công ty của Phương đã đổ 345 chuyến với giá 150.000 đồng một chuyến, tổng khối lượng khoảng 4.200 tấn.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên là hơn 7.800 tấn, trên diện tích hơn 2.000 m2. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn