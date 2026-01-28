Mai Phương Bùi là ai? Bán gì mà doanh số affiliate lên đến 16,5 tỷ đồng/tháng?

Gắn link affiliate để nhận % hoa hồng đang là cách kiếm tiền khiến dân tình xôn xao thời gian gần đây. Và dĩ nhiên, việc gì càng hot thì càng dễ gây ồn ào. Mới nhất là vụ hot girl Mai Phương Bùi bị tố quảng cáo lố khi giới thiệu, gắn link sản phẩm nghệ và sữa ong chúa.

Dù sự việc tạm khép lại khi Mai Phương Bùi lên tiếng. Cô thừa nhận rằng cách diễn đạt trước đó có thể gây hiểu nhầm nên đã nhận phản hồi và sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời chỉnh sửa bài đăng và hạn chế bình luận.

Mai Phương Bùi và bài đăng gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên netizen vẫn tiếp tục bàn tán rôm rả. Những tranh luận này nổ ra trong bối cảnh Mai Phương Bùi đã xây dựng hình ảnh gắn liền với hoạt động bán hàng và tiếp thị liên kết trên mạng xã hội. Trước khi vướng vào ồn ào “nghệ và sữa ong chúa”, Mai Phương Bùi nhiều lần chia sẻ công khai các mặt hàng và con số doanh thu khủng từ hoạt động affiliate.

Với lợi thế nhan sắc, Mai Phương Bùi thường giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp và thời trang như mặt nạ, son môi, dưỡng mi, mi giả, sữa rửa mặt, sữa tắm, quần áo váy vóc,... Chẳng như khi đang trang điểm đi chụp ảnh, cô nàng sẽ đăng bài gắn link affiliate mi giả, xịt khoá nền, lược, máy sấy tóc,...

Một comment gắn sương sương chục link sản phẩm (Ảnh chụp màn hình)

Về doanh số, Mai Phương Bùi công khai lần đầu tiên là vào ngày 1/1/2026. Cô cho biết sau 10 ngày làm affiliate đã có doanh số đạt gần 7,6 tỷ đồng, hoa hồng ước tính 517 triệu đồng.

Cô cho biết: “Tròn 10 ngày em tham gia đường đua. Mong là 10 ngày tiếp theo vẫn giữ vững phong độ. Em để cái ảnh ở đây để lấy động lực cho 1 năm mới phấn khởi nhé các chị ơi. Các chị với các brand để ý em tí nhé”.

Hoa hồng affiliate của Mai Phương Bùi là 517 triệu đồng sau 10 ngày (Ảnh chụp màn hình)

Đến ngày 15/1, Mai Phương Bùi công bố hoa hồng ước tính khoảng 82,6 triệu đồng chỉ trong 1 ngày, tương ứng với hơn 4.200 đơn hàng phát sinh.

Ngay cả các bài khoe doanh số cũng trở thành content gắn link affiliate (Ảnh chụp màn hình)

Và đỉnh điểm, ngày 24/1, hot girl Hà thành tiết lộ mình bán được 137,3k sản phẩm với doanh số affiliate sau 1 tháng là gần 16,5 tỷ đồng. Dù Mai Phương Bùi đã che đi số tiền hoa hồng ước tính nhưng con số được nhiều người dự đoán là không nhỏ.

“Đây là thành quả của em sau 1 tháng tham gia đường đua affiliate, em đăng lên không phải là để khoe khoang vì em biết người tài giỏi thật sự còn rất nhiều và em biết mình cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé thôi. Nhưng em mong mọi người hiểu cơ hội này là chia đều, và ai cũng có thể làm được. Có lẽ thành quả đầu tiên này sẽ là điều hạnh phúc vô cùng lớn đối với em. Tất nhiên là em vẫn mong những tháng sau thành quả lớn hơn gấp đôi hoặc gấp 3. Thật lòng em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương em nhiều như vậy. Biết ơn bố mẹ đã cho con cái tên Mai Phương Bùi này. Biết ơn cuộc đời, biết ơn vũ trụ” - cô nàng chia sẻ.

Bài đăng khoe doanh số 1 tháng của Mai Phương Bùi (Ảnh chụp màn hình)

Chính những con số này nhanh chóng khiến hoạt động affiliate của Mai Phương Bùi được chú ý rộng rãi trên mạng xã hội, được gọi là "trùm affiliate". Cùng với đó, nhiều người cũng bắt đầu đặt ra các câu hỏi xoay quanh hoạt động gắn link, cách quảng bá và chất lượng sản phẩm mà cô nàng chia sẻ.

Ngoài ra, các con số doanh thu mà Mai Phương Bùi từng công bố vẫn là những dữ liệu do cá nhân cô tự chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội, không phải thống kê do bên thứ 3.

Mai Phương Bùi sinh năm 1996, tại Hà Nội. Cô bắt đầu kinh doanh từ khá sớm, khi còn đang đi học, với các mặt hàng phụ kiện như kính, túi xách,... Sau đó, hoạt động buôn bán được mở rộng sang lĩnh vực thời trang online và dần hình thành hệ thống kinh doanh ổn định. Hiện tại Mai Phương Bùi đang có một cửa hàng thời trang ở phố cổ Hà Nội.

Mai Phương Bùi

Song song với bán hàng thời trang của cá nhân, thời gian gần đây Mai Phương Bùi tham gia mạnh vào hình thức tiếp thị liên kết (affiliate) trên các sàn thương mại điện tử. Vốn có lượng người theo dõi từ trước đó nên lượng tương tác với các bài viết gắn link của cô nàng khá cao.

Hiện, Mai Phương Bùi đang có 424k người theo dõi trên Facebook và con số này ở TikTok là 330k người.

