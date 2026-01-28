Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Media Quốc hội

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 28-1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đồng thời thăm, tri ân nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc

Trò chuyện với bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 7 khóa Ủy viên Trung ương Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, 5 khóa đại biểu Quốc hội, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt trên cương vị Tổng Bí thư, dưới sự lãnh đạo của ông, lần đầu tiên Đảng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động hiệu quả của Quốc hội.

Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố nền tảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông luôn gắn bó sâu sắc với Quốc hội, am hiểu thấu đáo tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà Tết tặng bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Media Quốc hội

Một quan điểm xuyên suốt được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là Quốc hội phải thực sự gắn bó với nhân dân, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, mọi quyết sách lập pháp và giám sát phải phản ánh đúng "nhịp đập của cuộc sống, hơi thở của nhân dân", không xa rời thực tiễn, không hình thức, không hành chính hóa hoạt động nghị trường.

Ông đặc biệt coi trọng chất lượng lập pháp, yêu cầu pháp luật phải đồng bộ, khả thi, ổn định, lâu dài, đồng thời được tổ chức thực hiện nghiêm minh...

Đối với đội ngũ đại biểu Quốc hội, ông yêu cầu phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ và trách nhiệm, có tư duy độc lập, khoa học, dám nói, dám phản biện, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Đồng thời coi trọng học dân, thực tiễn, từ cuộc sống để nâng cao chất lượng tham gia nghị trường...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với thân nhân gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định những đóng góp quan trọng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một phần không thể tách rời trong chặng đường phát triển của đất nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (trái) - Ảnh: Media Quốc hội

Đến thăm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội đã luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong bối cảnh có nhiều thách thức chưa có tiền lệ, nhưng Quốc hội đã nhanh chóng chuyển trạng thái, đổi mới mạnh mẽ phương thức, tổ chức hoạt động.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, qua đó tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ