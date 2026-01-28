FIFA ra phán quyết với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chính thức được trở lại thi đấu.

Hôm 26/1, CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA cáo buộc gian lận hồ sơ xin nhập tịch.

Án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì thế tạm thời bị đình chỉ. Hiện tại, CAS sẽ tiếp tục xem xét nội dung kháng cáo trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc các cầu thủ liên quan có thể trở lại tập luyện và thi đấu trong màu áo các CLB trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Theo The Wall Pass Journal, không ít người hâm mộ Malaysia tỏ ra nhẹ nhõm và xem quyết định của CAS là tín hiệu tích cực đối với nhóm cầu thủ nhập tịch.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận thông báo đầy đủ tới FIFA về quyết định của CAS. Phản hồi lại, Liên đoàn bóng đá thế giới cho biết đã "gửi thông báo đến toàn bộ các Liên đoàn thành viên và Liên đoàn châu lục, yêu cầu tạm dừng việc thực thi án phạt ở cả cấp độ quốc nội lẫn quốc tế trong suốt quá trình kháng cáo".

7 cầu thủ được hưởng quyết định này gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đây đều là những gương mặt từng bị FIFA xác định có vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu và nhận án treo giò kéo dài 12 tháng kể từ ngày nhận án phạt.

CAS chưa ấn định thời điểm công bố phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, quyết định tạm thời này được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi thi đấu của cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Tác giả: Đại Dũng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn